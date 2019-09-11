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Kedi ve köpekleri zehirleyen doktora 5 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, oturduğu sitenin bahçesinde komşularının beslediği kedi ve köpekleri zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Dr.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, oturduğu sitenin bahçesinde komşularının beslediği kedi ve köpekleri zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Dr. Zeynel Abidin Yargıç (38), 'mala zarar verme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suçtan pişmanlık duymaması nedeniyle cezada indirim uygulamadı.
Gölbaşı Hacılar Mahallesi'ndeki sitede 16 Aralık 2018 gecesi, site sakinleri tarafından beslenen 3 köpek ve 2 kedi zehirlenerek öldürüldü. Hayvanları besleyen Sabriye Banu İç, Hazar Onur Demirtemel, Rıza Erginay, Yılmaz Belendir ve Bayram Buğra Irmak, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Site sakinleri, elinde bir bidonla hayvanların peşinde giden bir kişiyi tespit etti. Bu kişinin, daha önce sitede hayvan besledikleri için kendilerine tepki gösteren site sakini Dr. Zeynel Abidin Yargıç olduğunu iddia ederek, Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyuruşunda bulundu. Site sakinleri, delil olarak da ölen hayvanların fotoğrafları ve güvenlik kamera görüntüsünü savcılığa sundu.
'MALA ZARAR VERME'DEN DAVA
Savcılık ifadesinde kedi ve köpekleri kendisinin zehirlemediğini söyleyen, ancak güvenlik kamera görüntülerinde elinde bidonla nereye gittiğini açıklayamayan Dr. Yargıç hakkında 'mala zarar verme' suçundan dava açıldı. Gölbaşı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, şikayetçiler Yılmaz Belendir, Bayram Buğra Irmak, Hazar Onur Demirtemel, Rıza Erginay, Sabriye Banu İç ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık duruşmaya gelmezken avukatı Faruk Keskinkılıç hazır bulundu.
BERAAT TALEBİ
Sanık avukatı, ortada sahipli bir hayvan bulunmadığı için, 'mala zarar verme' suçunun işlenmediğini belirterek müvekkilinin beratını talep etti. Şikayetçilerin avukatları ise iki hayvanın evde, diğerlerinin ise site bahçesinde öldüğünü, site bahçesinde bakılan hayvanların Yargıtay tarafından 'sahipli hayvan' olarak kabul edildiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
CEZADA İNDİRİM YOK
Mahkeme heyeti, sanığın, 'mala zarar verme' suçunu işlediğinin anlaşıldığını, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar, tehlikenin ağırlığı ve sanığın güttüğü amaç göz önünde bulundurularak, her katılan için birer yıl olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Sanığın mahkemedeki tutumu ve suç nedeniyle pişmanlık duymamasını da göz önünde bulundurarak cezada indirime gidilmedi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber:Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

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