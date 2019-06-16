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Kedi ve yavruları, ağzı telle bağlı kolide ölüme terk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 18:42 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da bir kedi ile 2 yavrusu, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerce küçük kolinin içine konuldu.

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da bir kedi ile 2 yavrusu, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerce küçük kolinin içine konuldu. Ardından kolinin ağzı bantlanarak kapatıldı. Bu da yetmezmiş gibi dışarı çıkamasın diye koli telle bağlanıp kedi ve yavruları ölüme terk edildi. Sesleri duyanların ihbarıyla gelenler kedileri kurtardı. Bugün öğlen saatlerinde Bozcaada Kalesi arkasındaki otopark alanındaki çöp konteynerlerinin yanında meydana geldi. Ağzı kapalı bir kolinin içinden gelen kedi seslerini duyan bir kişi, durumu zabıtaya bildirdi. Hemen olay yerine gelen zabıtalar, gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Ağzı telle bağlanmış kolinin içinde anne kedi ve 2 yavrusunun olduğunu gören zabıtalar, gözlerine inanamadı. Zabıtalar, Bozcaada Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyesi Berna Yurdusev’e telefonla bilgi verdi. Yurdasev olay yerine gelerek, teli makas ile keserek kolinin ağzını açtı. Hem uzun süre havasız hem de aç kaldığı anlaşılan kedi, önüne konan mamaları hızlıca yemeye başladı. Bu durum kedinin uzun süredir aç kaldığını ve bu nedenle yavrularını emziremediğini gösterdi. Bozcaada Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyesi Elif Dönmez, "Yaşadığımız bu manzara gerçekten bizi çok üzdü ve vicdanımızı sızlattı. Lütfen insanlar biraz empati yapsınlar. Hayvanların bu dünyada yaşadığını, nefes aldıklarını, kalplerinin attığını, karınlarının acıktığını, susadığını kabul etsinler. Bu dünya hepimiz için. Hiçbir canlıyı çöpe atamazsınız, buna hakkınız yok. Hele ki sıkıca bağlanmış bir koli ile yaşayan bir varlığı çöpün kenarına atmak büyük bir vicdan yoksunluğudur. Lütfen yaşam hakkına saygı duyalım, biraz insan olalım. Her şeyin çözümü bu kadar basit. Ayrıca hayvan hakları ile ilgili ciddi bir yasa çıkmadığı sürece, yeterli cezası olmadığı için bu tür insanlar kendine, istediğini yapmaya hak görmeye devam edecektir. Yetkililerin bir an önce bu açığı kapatması ve hayvan hakları yasasını aktif hale getirmesi gerekiyor" dedi. Karınları doyurulan ve su verilen kedi ile yavruları, Belediye binasında koruma altına alındı. Bozcaada Hayvan Hakları Çalışma Grubu da polise şikayette bulunarak, eşkal tespiti için ilçedeki MOBESE ile güvenlik kameralarının incelenmesini isteyecek.

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