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Kedi, yavruları için yanan binanın önünden ayrılmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 15:43 | Son Güncelleme

BURSA'da bir sosyal yardımlaşma derneğinde sabah saatlerinde çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir sosyal yardımlaşma derneğinde sabah saatlerinde çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi. Binadan kaçan bir kedi, uzun süre bölgeden ayrılmadı. İçeride iki yavrusu kaldığı belirtilen kedi, yangın söndürüldükten sonra tekrar binaya girdi. Olay, saat 05.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde Atatürk Kent Ormanı'nın yakınında bulunan sosyal yardımlaşma derneğine ait iki katlı binada meydana geldi. Dernek binasından dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler büyük bölümü ahşap binayı sararken, itfaiye ekipleri 5 araçla bölgeye geldi. Uzun süre kontrol altına alınamayan yangının ormanlık alana sıçramaması için bölgeye helikopter de sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. BİNANIN ÖNÜNDEN AYRILMADI Dernek yetkililerinin, binada iki kedi yavrusu olduğunu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri, uzun süre kedileri bulmak için çaba gösterdi ancak yavrulara ulaşılamadı. Binadan kaçan bir kedinin de çalışmalar sırasında bölgeden ayrılmadığı görüldü. Yangın tamamen söndürüldükten sonra kedi binaya girdi. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmaya başlandı.

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