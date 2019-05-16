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Kedi yavruları polisin dikkati ile kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

Muğla'da polis, durdurduğu otomobilin motor kısmında fark ettiği kedi yavrularının kurtarılmasını sağladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin motor kısmında mahsur kalan kedi yavruları, polisin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Mümtaz Ataman Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, durdurduğu bir otomobilin evraklarını kontrol ettiği sırada, araçtan miyavlama sesi geldiğini fark etti.

Aracın kaputunu açan ekipler, motorun üst kısmındaki yavruyu dışarıya çıkardı. Motor kısmında sıkışan diğer yavru çıkartılamayınca itfaiyeden yardım istendi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracı kriko yardımıyla kaldırıp kediyi kurtarmaya çalıştı. Yoldan geçen bir çekicinin de otomobili havaya kaldırarak destek verdiği kurtarma çalışması sonuç vermeyince, devreye vatandaşlar girdi.

Kurtarma çalışmasını izleyen Şirin Büyükdenktaş, kediyi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Kedi yavrularının kurtarılması, ekipleri ve kurtarma çalışmasını izleyenleri mutlu etti.

Otomobil sürücüsü Tuncer Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkbükü Mahallesi'nden bindiği aracıyla 22 kilometre yol katettiğini söyledi.

Trafik ekiplerince kontrol amacıyla durdurulduğunu belirten Ertuğrul, "Polisler, 'Aracın altından bir ses geliyor' dedi. Kaportayı açtık bir tanesi geziyordu, diğeri de altına girmişti. Uzun uğraşlar sonunda sağ olarak çıkarmayı başardık." diye konuştu.

Anne kedinin aracı park ettiği yerin çevresinde olduğunu düşündüğünü belirten Ertuğrul, kutuya koyduğu kedileri Türkbükü'ne götüreceğini ifade etti.

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