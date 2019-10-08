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Kedi yavruları sürücünün dikkatiyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 20:17 | Son Güncelleme

Otomobilinin motor kısmında iki kedi yavrusu bulunduğunu fark eden sürücü, kedilerin kurtarılmasını sağladı

MERSİN (AA) - Mersin'de, sürücünün, otomobilinin motor kısmında bulunduğunu fark ettiği kedi yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı.

İsmet İnönü Bulvarı'nda otomobiliyle seyir halinde olan Faruk Çam aracının motor kısmından kedi sesi geldiği fark etti.

Otomobilini durdurup kaputu açan Çam, motor kısmında iki kedi yavrusunu gördü. Kendi imkanıyla kedileri çıkarmayı deneyen Çam, başarılı olamayınca durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmaya çalıştı. Kedilerin hareketli olmasından dolayı zorluk çeken ekipler yaklaşık 2.5 saatlik çalışmanın sonucunda kedileri kurtardı.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arabayı çalıştırıp kısa bir süre ilerledikten sonra kedi sesi duyduğunu söyledi.

Hemen arabayı durdurduğunu ifade eden Çam, "Motor kısmında yavru kedileri gördüm, bana bakıyorlardı. Almaya çalıştım ama bayağı hareketli oldukları için yakalayamadım. Arabanın her yanına girdiler sevimli kediler. Zarar görmemeleri için itfaiye ekiplerini çağırdım. Sağolsun ekipler uzun süre uğraştı ve sağlıklı bir şekilde çıkardı yavru kedileri. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kedi yavrularının, bakımlarının yapılması için barınağa götürüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Mersin otomobil Yavru Kedi

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