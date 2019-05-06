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Kedi yavrularına ördek annelik yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kuluçkaya yatan ördek, kedi yavrularına da annelik yapıyorGaziantep İslahiye İlçesi Beyler Mahallesi’nde hobi bahçesinde ördek besleyen Fatma Mustafa Güngör çiftine ait kuluçkadaki bir ördek, yeni doğmuş kedi yavrularına kendi anneleri gibi bakıyor.

Kedi yavrularına ördek annelik yapıyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kuluçkaya yatan ördek, kedi yavrularına da annelik yapıyor
Gaziantep İslahiye İlçesi Beyler Mahallesi’nde hobi bahçesinde ördek besleyen Fatma Mustafa Güngör çiftine ait kuluçkadaki bir ördek, yeni doğmuş kedi yavrularına kendi anneleri gibi bakıyor. Kuluçkaya yatmış olan ördeğin yanında doğum yapmış anne kedinin zaman zaman kulübeden çıkıp gezdiğinde ise yavru kedilere ördek sahip çıkıyor. Yavru kediler kimi zaman anneleri olmasın rağmen ördeğin yanına giderek, sevgi gösterisinde bulunuyor. Yavru kedi ve ördeğin dostluklarını görünce çok şaşırdıklarını belirten Fatma Güngör, "Bizler her gün burada bu havyanlarla vakit geçiriyoruz. İlk gördüğümüzde bizde şaşırdık. Normalde ördekler hassas olurlar kuluçka döneminde başka canlı istemezler ama demek ki anne duygusu ağır bastığı için aynı ortamı paylaştılar. Biz çok duygulandık. Ördek yavru kedileri korurken, kedi kuluçkadaki ördeğin yumurtalarına dahi dokunmuyor. Bu aslında biz insanların ders çıkartması gereken görüntüler ama anlayana" diye konuştu.

Kedi yavrularına ördek annelik yapıyor

Kedi yavrularına ördek annelik yapıyor

Kedi yavrularına ördek annelik yapıyor

Kedi yavrularına ördek annelik yapıyor

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