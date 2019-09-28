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Kedi yavrusu ile köpek yavrusunun dostluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Manisa'da bir esnafın iş yerinin önünde beslediği kedi ve köpek yavrularının dostluğu görenleri şaşırtıyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde esnafın "Hüsnü" adını verdiği kedi yavrusu ile "Hüsniye" adını verdiği köpek yavrusu, arkadaşlıklarıyla ilgi görüyor.

İlçede plastik kapı ve pencere işiyle uğraşan Agit Alan, yaklaşık 3 ay önce dükkanının önünde bulduğu kedi ve köpek yavruları için yuva yaptı.

Birlikte büyüyen ve birbirinden ayrılmayan iki yavru, dostlukları ve oyunlarıyla çevre esnafın da ilgi odağı oldu.

Agit Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hüsnü ile Hüsniye'nin, yavruyken birbirine alışan kedi ile köpeğin dost olabileceğini herkese gösterdiğini söyledi.

Alan, "İkisi de yavruyken buraya geldi, beslemeye başlayınca buraya alıştılar. Artık sadece ben değil bütün esnaf onları besliyor. Birlikte yaşadıkları için dost oldular, her zaman birbirleriyle oyun oynuyorlar, hiç ayrılmıyorlar." dedi.

Yavruların oyunlarının müşterilerin de ilgisini çektiğini dile getiren Alan, "Anne babamız bile tartıştığımızda 'kedi köpek gibi tartışmayın, itişmeyin' derler. Oysa Hüsnü ile Hüsniye kedi ile köpeğin dost olabileceklerini kanıtlıyorlar." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hüsnü ile Hüsniye kedi köpek

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