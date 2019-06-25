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Kedi yavrusunu kaporta ustası kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:38 | Son Güncelleme

Kedi yavrusunu kaporta ustası kurtardı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu çağrılan kaporta ustası tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halindeki Kemal Barışsever'e ait otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden esnaf durumu otomobil sahibine bildirdi.

Çabaları sonucu kediyi çıkartamayan Barışsever, kaporta ustası çağırdı. Ustanın bir saatlik çalışmasının ardından, kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kedi, bulunduğu yerden çıkarılınca hızla bölgeden uzaklaştı.

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