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Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

MAGAZİN HABERLERİ | 02.02.2018 09:36 | Son Güncelleme

Gözde kediciklerden Yasemin Kiriş, Diyanet İşleri Başkanı'nın "Akli dengesini yitirmiş" dediği Adnan Oktar'ın adli sicil belgesini yayınladı.

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile görüştüğü toplantıda Adnan Oktar için "İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş" şeklinde bir ifade kullanmıştı.

KEDİCİK, ADLİ SİCİL BELGESİNİ YAYINLADI

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalar sonrası Adnan Oktar cephesinden de açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Gözde kediciklerden Yasemin Kiriş, sosyal medya hesabından Oktar'ın adli sicil belgesini yayınladı.

"SİCİLİ TERTEMİZ"

Adnan Oktar'ın hiçbir suçtan ceza almadığını belirten Kiriş, paylaşımın altına "Adnan Oktar hiçbir suçtan ceza almadı. Adli sicil kaydı yok. Sicili tertemiz. İşte devletin verdiği temiz belgesi" notunu düştü.

İşte paylaşılan o belge;

kedicigi-adnan-oktar-in-adli-sicil-belgesini-10518414_5233_m

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar kedicik

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Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Okuyucu Yorumları 36 yorum
Adam "akli dengesini kaybetmiş" demiş. Kedicik de "adli belge" yayınlamış. Kafa bu kadar çalışıyor...
haklısınız :))
sabıkası var dememiş ki akli dengesi bozuk demiş başka rapor lazım bu savunmaya
Oooo! bugün de doğum günüymüş parti var desenize....
@bilge14bilge bence bunu dogum günü mesajı var demek için yayınlamış .
işte kedicik farkı suçlama "AKLİ dengesini yitirmiş" kedicik : ADLİ sicili tertemiz
güzel tesbit :)
Ahlaksızlık ve ifşa sicil kayıtlarına geçiyor mu?
o kediciklerle,, adam,, tabi ki kafayı sıyırır,,,,,,,
adli sicili temiz olabilir ama dini kullanarak yaptıgı ahlaksızlıklarla ahlakı sicilide o kadar temizmi bakalaım.
bu adamın akli dengesi bozuk değil zaten bilerek ve isteyerek siyonistler tarafından islimi değerleri ayaklar altına aldırıp milletin din inançlarını bozup mesheplerini genişletmek misyonunu üstlenmiş
ooo hocanın bugün doğum günüymüş. kediciklerle kutlar artık :))
harun yahya değil miydi ?:)
'Adli sicil' kaydı ayrı 'Akli sicil' vaziyeti ayrı..
tabi temiz olur adam 46’lık! cezai ehliyeti yok!!
bu adli sicil sorgulaması özele verilmek için 5 seneden eskileri göstermez birtanede resmi kurumlara verilenlerden çıkartsın görelim.
Yasemincim adli sicil herhangi bir suçtan sabıkası var mı onu gösterir deli raporu için tam teşekküllü devlet hastanesi raporu yayınlaman gerekir
Adnan Oktar 'in hem sağlık raporu hem de adli sicil kaydı temizdir .Sizin gibi iftiraci yalancilar için belgesi ile cevap mevcuttur Diyanet neden susuyor işte bu yüzden çünkü gerçeği halkımız gördü. Diyanete olan güven sarsıldı.
Adnan Oktar 'a Atılan saygısız iftiralar hep bozuluyor. Cevabını alan Diyanet de suskun. Bunun sebebini çok iyi biliyoruz .Hiç bir delil olmadan masum birini suçladığı için de halkın gözünde diyanetin yeri sarsıldı.
bu durumda diyanetinde iddaa edilen gelir kaynaklarının (vergiler) hangilerini kullanıp kullanmadığını açıklaması gerekir mesela içki sigara ve Adnan oktar ın bahsettiği konu (anladınız siz onu oradan gelen gelirleri kullanıyormu
bugün doğum günüymüş. nice kedicikli yıllara hocam :)
Adnan Hocam sen bu dünyada cenneti yaşıyorsun...
Daha ne belgeler vardır adamlar 30 yıllık fotoları ortaya cikardilar masonluk belgesini yayınlarız die boşuna demiyorlar
Adnan Oktar,,,Bu gün Doğum gününmüş,doğum günün kutlu olsun.Hayat sana güzel bu güzellerle,Ne şanslısın her saniyen Doğum günü gibi Maşallah,,,,
Sayın Adnan Oktar'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporu var, ve Atatürk'e hakaret etmemiş, Yahudi ve masonluğa hakaret etmemiş birine bunu yaptı demek doğru değil. Adnan Oktar'ın adli sicil kaydı da tertemiz. Vatandaşa iftira niteliğinde konuşma yapmak Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yapan birine yakışıyor mu?
belden aşağı raporu lazım
2016 tarihli adli sicil kağıdı,,,o nun süresi geçmiş,o günden beri belki bitşeyler olmuştur.üstelik bu akli dengesi yerinde kağıdı değil.
Aflarla bir sürü kayıt iptal oldu... yavru kedicik boş konuşalım
tum sapkınların sabıkasımı olack
sicili temiz olunca akli dengesi yerinde mi oluyor? ayrıca ne günlere geldik resmi belgeler bile internete düşmeye başladı.Bu işlerin sonu çok kötü
Bu belge sahte olabilir, TC no yok.
ZATEN AKLİ DENGESİ BOZUK KİŞİLER CEZADAN MUAFTIR. SİCİLE NE İŞLEYECEKLER.
Siyonizm düşmanı gerçek A.Oktarı siyonistler ortadan kaldırıp yerine:" ben siyonistim,Filistin tamamen ortadan kaldırılmalı" diyen bu sahtekar onun yerine ortaya çıkarılmış olabilir.Dolayısıyla yeni kişinin sicili temizdir.Gerçek A. Oktarın cezaevinde yatmış olması gerekiyor.
bence bugün adanan oktar ın doğum günü olduğunu millet öğrensin diye paylaşmış
adam ölünce yemlenmeyen bu tipler orada neler olduğunu anlatır artık, şu anda belki hukuki bir yaptırımı yoktur ama birinin bir lafına bakıyor adalet ülkede
Doğum tarihi hiç de inandırıcı gelmedi
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