Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile görüştüğü toplantıda Adnan Oktar için "İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş" şeklinde bir ifade kullanmıştı.

KEDİCİK, ADLİ SİCİL BELGESİNİ YAYINLADI

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalar sonrası Adnan Oktar cephesinden de açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Gözde kediciklerden Yasemin Kiriş, sosyal medya hesabından Oktar'ın adli sicil belgesini yayınladı.

"SİCİLİ TERTEMİZ"

Adnan Oktar'ın hiçbir suçtan ceza almadığını belirten Kiriş, paylaşımın altına "Adnan Oktar hiçbir suçtan ceza almadı. Adli sicil kaydı yok. Sicili tertemiz. İşte devletin verdiği temiz belgesi" notunu düştü.

İşte paylaşılan o belge;