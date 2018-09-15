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Kedicikler çözüldü! Adnan Oktar itirafları için sıraya girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 07:13 | Son Güncelleme

Adnan Oktar Suç Örgütü’nün üst düzey yöneticileri çözülmeye başladı. Örgütün ‘İmam Bacılar’ ve ‘Avukatlar’ grubundan iki şüpheli 50 sayfalık ifade verdi. Diğerlerinin de etkin pişmanlıktan faydalanmak için sıraya girdiği öğrenildi.

İstanbul Emniyeti tarafından operasyonla çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre, örgütün üst düzey yöneticileri çözülmeye başladı.

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre; Örgütün üst düzey yöneticilerinin arasında yer alan ve örgütün kapatılan kanalı A9 TV'de rejide görev yaptığı iddia edilen A.P., iddiaya göre etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere itirafçı oldu. Örgütün İmam Bacılar Grubu'nda bulunan A.P., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve örgütle ilgili 50 sayfalık ifade verdi. İddialara göre itirafçı A.P.'nin verdiği bilgiler önemli görüldüğünden ve soruşturmayı ileriye taşıdığından dolayı A.P. önceki gece saat 22.00 sıralarında tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden serbest bırakıldı. A.P.'nin 25 yıldır örgütün içerisinde bulunduğu ve örgütün internet şifreleri ile harici disklerinden sorumlu kişi olduğu da iddia edildi.

ADNAN

İKİNCİ İTİRAFÇI AVUKAT

Örütün "Avukatlar Grubu" içerisinde yer alan ve operasyonla yakalanarak tutuklanan F.D. de itirafçı oldu. İddialara göre etkin pişmanlıktan faydalanan ve İstanbul Emniyeti'nde örgüte ilişkin bildiklerini anlatan avukat F.D. de İzmir Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Yeni itirafçılar A.P. ve F.D.'nin ardından Adnan Oktar Suç Örgütü'nün üst düzey iki yöneticisinin daha etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılık makamlarına dilekçe ile başvuru yaptıkları belirtildi. Tutuklu olan iki şüphelinin de ifadelerine başvurulacağı ifade ediliyor. Bu arada soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden Ayça Pars hakkında, avukatlarının itirazı üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye kararı verildi.

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ÖRGÜT LİDERİ ADNAN OKTAR VE 155 KİŞİ TUTUKLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 169 şüpheli tutuklanmış, 13'ü adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 14 kişi serbest bırakılmıştı.

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