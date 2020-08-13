HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kediden kaçtı, ortalığı birbirine kattı! Vatandaşların yılanla imtihanı

Kediden kaçtı, ortalığı birbirine kattı! Vatandaşların yılanla imtihanı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2020 11:11 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kedinin kovaladığı yılan, korkunca çareyi arabanın altına sığınmakta buldu. Tekerin içine kaçan yılan, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, Derince ilçesi Denizciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kedi, ağaçlık alandan çıkan bir yılanı kovalamaya başladı. Kediden kaçan yılan, park halindeki otomobilin altına girdi. Otomobilin altına yılan girdiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, basınçlı suyla yılanı olduğu yerden çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri çalışırken, çevredeki vatandaşlar da meraklı gözlerle yılanın çıkmasını bekledi. İnatçı yılan tazyikli suya rağmen olduğu yerden çıkmayınca, araç müfrezeye götürülerek, kanalda müdahale edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı sonrası yılan, saklandığı yerden çıkarıldı. Yılanın daha sonra yeniden doğaya salındığı öğrenildi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Yılanın girdiği otomobilin sahibi Fatih Eymen, yılanı olduğu yerden çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, “Derince itfaiyesinden Allah razı olsun, yardımcı oldular. Ellerinden geleni yaptılar. Araç park halindeyken vatandaşlar girdiğini görmüş. Ağaçlık alandan çıkıyor, kedilerin kovaladığını, sonra da araca girdiğini söylediler. Sağ olsun itfaiyeci arkadaşlar geldiler, su sıktılar ama tabii yılan küçük bir deliğe girdiği için çıkartmakta başarılı olamadılar. Sağ olsunlar itfaiye merkezine geldik. Burada yardımcı oldular. Baya uğraştılar çıkarmak için. Teşekkür ediyorum onlara, hayırlı görevler diliyorum” şeklinde konuştu. İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?
Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Metrelerce ileriye uçtuKüçük çocuk dehşeti yaşadı! Metrelerce ileriye uçtu
Balık: Faydaları nelerdir?Balık: Faydaları nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MetroPOLL Araştırma: Erdoğan'ın görev onayı yüzde 50.6

MetroPOLL Araştırma: Erdoğan'ın görev onayı yüzde 50.6

"Geliyoruz dostlar" notuyla duyurdu!

"Geliyoruz dostlar" notuyla duyurdu!

Mahalleli görür görmez polisi aradı! dehşete düşüren görüntü

Mahalleli görür görmez polisi aradı! dehşete düşüren görüntü

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Yolda yürüyen çifte silahlı saldırı

Yolda yürüyen çifte silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Kızının düğün gününde öldürüldü

Kızının düğün gününde öldürüldü

8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler

8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler

Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı

Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muay thai antrenörü, 3 kız öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı

İğrenç olay! 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu

Cezaevinden firar edip eski eşini öldürmeye giden kişi yakalandı

Cezaevinden firar edip eski eşini öldürmeye gitti

30 bin lirayı çalıp kaçan şüpheliyi, trafik polisi yakaladı

30 bin lirayı çalıp kaçan şüpheliyi trafik polisi böyle yakaladı

Esenyurt’ta köpekten kaçan küçük çocuğa araba çarptı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Metrelerce ileriye uçtu

Silahlı gaspçılar taksiciye dehşeti yaşattı

Silahlı gaspçılar taksiciye dehşeti yaşattı

Perseid Meteor Yağmuru görsel şölen yarattı!

Perseid Meteor Yağmuru görsel şölen yarattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.