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Kediler her gün onun yolunu gözlüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:03 | Son Güncelleme

Aksaray’da tavukçuluk yapan bir esnaf, soğuk kış günlerinde hayvanlara olan ilgisiyle insanlığın ölmediğini gösteriyor.

Aksaray’da tavukçuluk yapan bir esnaf, soğuk kış günlerinde hayvanlara olan ilgisiyle insanlığın ölmediğini gösteriyor. Dükkanına satmak için aldığı tavukların üçte birini hayvanlara ayıran esnafın dükkanı açmasıyla birlikte etrafta bekleyen kediler koşarak dükkanın önüne geliyor.
Son günlerde hayvanlara karşı olumsuzlukların gündeme geldiği Türkiye’de, Aksaray’da kameralara yansıyan hayvan sevgisi görüntüleri yürekleri ısıttı. Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde yaşayan ve uzun zamandır tavukçuluk yapan Eyüp Derici (51), beldede yaşayan hayvanları kendi elleriyle besliyor. Derici, dükkanında satmak için aldığı tavukların üçte birini hayvanlara ayırıyor. Her gün dükkanının önünde Derici’yi bekleyen kediler, Derici’nin dükkana gelmesi ile birlikte kapının önüne koşarak geliyor. Satmak için aldığı tavukların üçte birini poşete doldurarak dışarı çıkan Derici, tavukları kendi elleriyle bir bir kedilere yediriyor. Hallerinden son derece memnun olan kediler Derici’nin dükkanının önünden hiç ayrılmıyor.
Allah’ın verdiği rızkı paylaştığını ifade eden Derici, “2 koli tavuk alıyoruz. Üçte birini bunlara yediriyoruz. 10 yıldır bunlara bakıyorum. Bende bir hayvan sevgisi var. Çünkü yüce Rabbim yarattığı için, yüce Rabbimin emrettiği gibi ‘Her canlı ölümü tadacak’ diyor. Bunlara bakmaktan zevk alıyorum. Bir vicdan, merhamet, duygu. Şimdi biz akşam olunca soğukta sıcacık evimize geçiyoruz. Sobanın dibinde oturuyoruz, bir lokma ekmeğimizi yiyoruz. Ama bunları hiç düşünüyor muyuz? Düşünebiliyor muyuz? Düşünmüyoruz. Bunlar da yüce Rabbimin yarattığı varlıklar. Şu zor kış şartlarında imkanımız yettiği kadar, yüce Rabbimizden güç, kuvvet alarak, Rabbimizin izniyle sırf Allah rızası için veriyorum bunlara ben. Herhangi bir beklentim yok. Şimdi ben burada kendim yiyorsam, pişirdiğim zaman koku hissediyor bunlara da ayırıyorum. Yemek yaptığım zaman üçte birini bunlara, üçte birini kendime, üçte birini de eve götürüyorum. Yüce Rabbimin verdiği rızk ne ise onu alıp gidiyoruz. Az ile yetinmeyi biliyoruz. Bunlara biz bakmazsak, tekme vurursak, kovalarsak ne olur? İşimiz hiçbir zaman dürüst gitmez” diye konuştu.
Belde esnaflarından Çetin Uzunbaba (51) ise “Ağabeyimizin bu davranışı bizi ister istemez ortak etti. Bu konularda kış şartları ne kadar çetin olsa da yaşayan her canlı ölümü tadacağına göre bu hayvanlarımıza da üzerimizdeki sorumluluğumuzu, ortak payımızı, gereğimizi yapıp elimizden geldiği kadar bunlara bakmak zorundayız” dedi.

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