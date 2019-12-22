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Kediler için rengarenk lastik evler yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 10:36 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, Muhammet Hamarat eski araç lastiklerini kedi evlerine dönüştürdü.

Dinçer AKBİR- Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, Muhammet Hamarat eski araç lastiklerini kedi evlerine dönüştürdü. Muhammet Hamarat’ın yaptığı rengarenk 35 kedi evi, mahallenin her yanına konulurken, vatandaşlar da kedilere sahip çıktı.
Körfez Hacıosman Mahallesi’nde yaşayan iş insanı Muhammet Hamarat, eski araç lastiklerini testere ile keserek kedi evine dönüştürdü. Yaptığı kedi evi mahalle halkı tarafından çok beğenilen Hamarat, daha sonra lastikçilerden atık lastikleri toplayarak kedi evi yapmaya devam etti. Bugüne kadar atık lastiklerden rengarenk 35 tane kedi evi yapan Muhammet Hamarat, mahallenin çeşitli noktalarına kedi evlerini dağıttı. Hamarat’ın yaptığı evlerine giren kediler hem soğuktan hem de köpeklerden korunuyor.
Bir sokak kedisinin kendisine sarılmasının ardından kedi evlerini yapmaya karar verdiğini söyleyen Muhammet Hamarat, "Her şey bir kedinin bir sabah koşarak gelip bana sarılmasıyla başladı. Ona bir ev yapmam gerektiğini düşündüm. Evimde eski lastikler vardı. Gidip onları yuva olacak şekilde kestim. Boyayınca da çok güzel bir kedi evi oldu. Sonra, ‘Bu neden bir proje olmasın?’ diye düşünerek bir sürü kedi evi yapmaya başladım. Bunları mahallemizde kedilerin yoğun olduğu bölgelere dağıtmaya başladım. Şu an mahallemizin her yerinde bu kedi evleri var. Bunları yapmaya da devam ediyorum" dedi.
Hayvanlara haklarının verilmesi gerektiğini ifade eden Hamarat, "Aslında bu bir iyilik değil. Bunu kedilerin bizim üzerimizde olan hakkı olarak düşünüyorum. Onlar sokakta soğukta yaşarken, biz evimizde sıcakta yaşıyoruz. Onların bizde hakkı olduğunu düşünüyorum. Bu projeye yola çıkma sebebim de sokak hayvanlarına haklarını vermekti" diye konuştu.
Mahallede terzilik yapan ve kedileri çok sevdiğini söyleyen Asya Çetin, "Bu kedi evleri çok beğenildi. Yapan ağabeyimizin ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Kedilere çok zulmedildiği için çok üzülüyorduk. Şimdi sahiplendiğimiz için kimse de yaklaşamıyor, karışamıyorlar. Kedileri çok sevdiğimiz için biz de dükkanın önüne bir tane kedi evi istedik. İleride giysi satan arkadaşımın dükkanının önünde de var. Kedimizi herkes çok seviyor. O buranın sevilen bir bebeği gibi oldu. Çocuklar burada yola kaçmak yerine kediyle oynuyorlar. Buraya gelen herkes mutlaka kediye de bir şey getiriyor. Çok güzel bir hayvan" dedi.

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