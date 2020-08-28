Kediler için üretilen ilaç insanlarda korona tedavisinde kullanılabilir

Kanada’da Alberta Üniversitesi’nden bilim insanları kediler için tasarlanmış bir ilacın insanları corona virüsten koruyabileceğini açıkladı. “GC376” adlı ilaç kedilerin bağırsakta başlayan ve beyne gidip ölümcül olabilen enfeksiyöz peritonit (karın zarı iltihabı) adı verilen bir hastalığı tedavi etmek için kullanılıyor.

Kedi enfeksiyöz peritonitine başka bir tür corona virüs neden oluyor, ancak araştırmacıların laboratuvar deneyleri, Covid-19'u da yok edebileceğini gösterdi.

ŞU ANA KADAR SADECE İKİ İLACIN COVİD-19'A KARŞI ETKİSİ KANITLANDI

Diğer taraftan, şu anda insanları Covid-19'a karşı iyileştirebilecek veya koruyabilecek hiçbir ilaç ya da etkili bir aşı bulunmuyor. Bu nedenle doktorlar, işe yaradığı görülen ilaçlar hakkında kendi kararlarını vermek zorunda bırakılıyor. Pandeminin başlangııcndan bu yana sadece deksametazonun ve remdevisirin kritik Covid-19 hastalarında ölüm riskini azalttığı kanıtlandı.

“GC376” henüz insanlarda denenmedi, ancak araştırmacılar, corona virüslere karşı bir antiviral olarak çalıştığı gerçeğinin, onu klinik deneylere sokmak için yeterli olduğunu belirterek, insan deneylerine hemen başlanması gerektiğini söyledi.