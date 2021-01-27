Kediler için yaktığı ateş evini kül etti

Burdur’da kullanmadığı evinde kışın sokak kedilerine bakan vatandaşın kedilerin ısınması için yaktığı sobadan çıkan yangında ev küle döndü. Yanan evden geriye kediler için hazırlanan yemek tabakları kaldı.

Olay, Recep Mahallesi Saden Sokak’ta gerçekleşti. Kullanılmayan evini kışın sokak kedilerinin barınması için kullanan 55 yaşındaki Veli Bülbül, kedilerin üşümemesi için kullanılmayan evde sobayı yakıp evine döndü. Bir süre sonra soba borularının ısınması ile akşam saatlerinde evde yangın çıktı. Yangını gören komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri, polis, doğal gaz ve elektrik arıza ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemede evde kimsenin ikamet etmediği anlaşıldı. Yangın 2 itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Mahalle sakinleri, evde daha önce de yangın çıktığını ve ev sahibinin akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ettiler. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evden geriye kediler için hazırlanan yemek tabakları kaldı.

