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Kedilerde çiftleşme hazırlığı! Sakinleşmeleri için müzik

08.02.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesli koruma altında olan Van kedilerinin çiftleşme dönemi başladı. Her yıl ırkının özelliklerini taşıyan daha fazla kedi elde etmek için çalışmalar yapılan merkezde, kızışma döneminde agresif tavırlar sergileyen hayvanların bu dönemi daha sakin geçirmesi için müzik dinletiliyor. Çiftleşme dönemi için kediler için özel odalar da hazırlandı.

Kedilerde çiftleşme hazırlığı! Sakinleşmeleri için müzik

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan, koruma altındaki Van kedilerine özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor.

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Kızışma döneminde olan kediler, özel hazırlanan doğum ve çiftleştirme odalarına koyuluyor. Kedilerin doğum süreci, nisan ayında başlayıp, ekim ayına kadar sürüyor.

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Van Kedi Villası sorumlusu Mehmet Atabayır, daha sağlıklı ve kaliteli kedileri damızlıkta kullandıklarını belirterek, "Geçmişe bakarak soy kütüklerinde hangi anne, hangi baba daha karakteristik özelliklere sahipse onları kullanıyoruz. Şu anda eşleşmeler başladı ve güzel bir şekilde devam ediyor. Bir aksilik olmazsa nisan ayında ilk yavru kedilerimizi bekliyoruz" dedi.

"SAKİN MÜZİKLER TERCİH EDİYORUZ"

Kızışma döneminde agresif tavırlar sergileyen hayvanların bu dönemi daha sakin geçirmesi için müzik dinlettiklerini belirten Atabayır, "Umarım bu yıl daha kaliteli ve daha çok kedi elde edeceğiz. Van kedileri çok cana yakın kedilerdirler. Gelen konuklar da onları gelip sevebiliyorlar.

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Bu dönemde ekstra yaptığımız şeyler inci kefali veriyoruz, ayrıca vitamin desteklerini almalarını sağlıyoruz. Gebelik sürecinin en güzel şekilde geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kedilere sakin müzikler, özellikle fon müzikleri dinletmeye çalışıyoruz. Odalar hazırlandı ve gerekli dezenfekte işlemleri yapıldı. Nisan ayı ile birlikte güzel bir sezona başlayacağız” diye konuştu.


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