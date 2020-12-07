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Kedilerde kansızlık

07.12.2020 10:52 | Son Güncelleme:
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Kedilerde kansızlık

İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de kansızlık (anemi) olabileceğini biliyor musunuz? Kansızlık, vitamin eksikliğine bağlı olarak gelişebileceği gibi hayati önem taşıyan; salgı bezi hastalıkları, böbrek hastalıkları ve bağışıklık sistemi hastalıklarının habercisi niteliğinde belirtiler göstermektedir.

Kansızlık, diğer bir adıyla anemi, insanlar kadar evcil hayvanınızda da görebileceğiniz bir tür kan rahatsızlığıdır. Kansızlık eğer bir hastalığın habercisi değilse kedinizin kırmızı kan hücreleri olan eritrositlerin azaldığı anlamına gelmektedir. Kırmızı kan hücreleri, gerek insan gerek hayvanlarda oksijen taşımakla görevli bir hücre olduğundan hayati bir önemi vardır. Peki kedilerde kansızlık belirtisi nedir, nasıl tedavi edilir?

Kedilerde kansızlık nedir?

Kedilerde anemi (kansızlık), artık insanlarda olduğu kadar sıklıkla karşılaşılaşılabilen rahatsızlıklardan bir tanesidir. Kansızlık oksijen taşımakla görevli olan kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalıp, vücudun doku ve organlarına yeteri kadar oksijen taşınamaması durumudur. Kırmızı kan hücresinin en önemli maddelerinden biri olan hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinin azalmasıyla doğru orantılı olarak azalır. Hemoglobin, demir, oksijen, azot, hidrojen, kükürt moleküllerinden oluşan hayati bir yapı birimidir. En önemli özelliklerinden iki tanesi; oksijen taşımak ve karbondioksit iletiminde görev almaktır. Kedilerde kansızlık görülmesinin oldukça fazla sebebi var. Bunların her biri farklı tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilmektedir.

Kedilerde kansızlık neden olur?

Kedilerde kansızlık onlarca farklı şekilde sınıflandırılabilir. Kemik iliğinin, kırmızı kan hücresi kapasitesine bağlı olarak yeteri kadar üretememesi durumuna göre ikiye ayrılır:
Rejeneratif anemi: Kedinizin vücudunda kemik ilikleri tarafından üretilen kırmızı kan hücreleri, üretildiğinden daha fazla kaybedilirse, rejeneratif anemi görülür.
Nonrejeneratif anemi: Kemik iliği, kırmız kan hücresinin üretimini tamamen durdurursa nonrejeneratif anemi görülür. Oldukça tehlikeli bir anemi türü olan nonrejeneratif, erken müdahale edilmezse ölümle bile sonuçlanabilir. Genellikle bağışık sistemi, böbrek ve salgı bezleri rahatsızlıklarının habercisidir.
Haemobartonella ve ehrlichia adı verilen bakteriler nonrejeneratif anemiye sebebiyet vermektedir.
Kedilerde kansızlığın nedenleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Vücudun yeterince kırmızı kan hücresi üretememesi
  • Hızlı ve çok miktarda kan kaybı
  • Bağışıklık sisteminin kırmızı kan hücrelerinin yok etmesi
  • Demir ve vitamin eksiklikleri
  • Bakteri ve virüs taşıyan keneler

Kedilerde kansızlık belirtileri nelerdir?

Diş etlerinin pembe renginin kaybolup yerini soluk ve beyaz renklerin alması kedilerde kansızlık belirtisidir. Soluk diş etleriyle birlikte gelişen halsizlik durumu, kedinize bir an önce kan testi yapılması gerektiğini belirtir. Anemi rahatsızlığı bulunan kedilerde yeteri kadar kırmızı kan hücresi bulunmadığından yeteri kadar oksijen dokulara taşınamaz bu sebeple enerjisi oldukça düşük olurlar.
Kedinizin enerjisinde gözle görülür bir düşüş varsa mutlaka bir veteriner hekime götürmeli, muayene ettirmelisiniz.

  • Kalp atış hızının artması,
  • Solunum hızının artması,
  • Uyuşukluk,
  • İştah kaybı,
  • Zayıflık,
  • Su ihtiyacının artması,
  • Kilo kaybı gibi olgular da kedilerde kansızlık belirtileri arasında gösterilebilir.

Kedilerde anemi tespiti nasıl yapılır?

Genellikle kansızlık belirtilerinden en az 2 tanesini taşıyan kedilere anemi tanısı anında konulmaktadır. Fakat bazı kedilerde belirtiler kendini farklı yolla gösterebileciğinden, anemi tanısı konmasının en garanti yolu kan testi yapılmasıdır. Kan testi sonucunda veteriner hekimi kan sonuçlarına bakarak kanda bulunan hemoglobin miktarı eşik değerinin altında ise anemi tanısı koyar Anemi tanısı konulan bir kedi için hemen tedaviye başlanmalıdır. Doktorunuz evcil hayvanınıza uygun en iyi tedavi yöntemine başlayacaktır. Sizin yapmanız gereken doktorunuzun dediği şekilde ilaçları kullanmak ve kedinize rahatsızlığını atlatması için gerekli ortamı sağlamaktır. “Kedilerde kansızlık nasıl giderilir, kansızlık nasıl tedavi edilir?” gibi soruların cevabına gelin birlikte bakalım:

Kedilerde anemi nasıl tedavi edilir?

Anemi türleri oldukça fazla olduğundan, kedilerde anemi tedavisi de bir o kadar çoktur. Bir anemi türüne başka bir tedavi yöntemi uygulanamayacağından, veteriner hekiminiz aneminin türüne bağlı olarak, kedinize en uygun tedavi yöntemini uygulayacaktır. Veteriner hekime getirildiğinde durumu ciddi olan kedilere mutlaka kan nakli yapılması gerekir. Kan naklinde önemli olan hususlardan biri; donör ile hastanın kanlarının birbirine uymasıdır. Kansızlık durumu vitamin, mineral ya da besin eksikliğine bağlı olarak gelişmişse, veteriner hekiminizin vereceği diyeti uygulayarak ve vitamin takviyelerini kullanarak kedinizin bir an önce sağlığına kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

Kedilerde anemi nasıl önlenebilir?

Kedinizde kansızlığın oluşumunu önlemek gerekli önlemler alınırsa oldukça kolay bir hâl almaktadır. Ama tabiki en iyi yol kedinizi her yıl düzenli aralıklarla veterinere götürmek olacaktır.
Ancak kendi imkanlarınız ile evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler de vardır:

  • Kedinizin ihtiyacı olduğu günlük besin miktarlarını ona sağlayabilmek adına kullandığınız mamaların içeriğini kontrol edilmeli ona uygun olarak porsiyon ayarı yapmalısınız. Piyada oldukça fazla önerilmeyen kedi maması bulunduğundan, doğru bir şekilde araştırma yaparak en uygun kedi mamasını almaya özen göstermelisiniz. Mama seçiminde aklınızda bulunması gereken en önemli şey pahalı olan her mamanın iyi olmayacağı hususudur.
  • Kediniz için her ay dış parazit temizliği temizliği yaptırmalısınız. Dış parazit temizliği, kansızlığa yol açan bakterileri taşıyan kene gibi hayvanlardan kedinizi korumaya yardımcı olacaktır.
  • Bulaşıcı hastalıklardan korumak için kedinizin aşılarını düzenli olarak yaptırmalısınız. AIDS gibi bazı bulaşıcı hastalıklar kansızlığa yol açmaktadır. Bu da demek oluyor ki aneminin altında aslında çok daha önemli hastalıklar yatabilmektedir.
  • Anemi hava yoluyla bulaşmasa da cinsel yolla ya da kan yoluyla bulaşabilmektedir. Hatta bir annenin yavrularında da anemi görülebilmektedir. Kedinizi anemi olan karşı cislerden korumak, anemi bulaşma riskini azaltacaktır.
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