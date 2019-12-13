Kedilere baktığı için hayvanseverin tehdit edilmesine 1 yıl 8 ay hapis cezası

Halil YILMAZ/İstanbul, (DHA)

Küçükçekmece'de bir sitenin bahçesinde kedilere baktığı için hayvansever Sevgi Yılmaz'ın, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Koyuncu'ya “Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve “Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verilmesine hükmetti.

Küçükçekmece'de 26 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin yargılama, Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya şikayetçi Sevgi Yılmaz, tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu ve tarafların avukatları katıldı.

"KORKUMDAN EVE GİREMİYORUM"

Duruşmada söz alan Sevgi Yılmaz, eski beyanlarını tekrar ettiğini belirterek “Ben eve gitmeye korkuyorum, korkumdan eve giremiyorum. Sanık bıçak ve biber gazı taşımaktadır. Sanık cezalandırılsın" dedi.

Sevgi Yılmaz'ın avukatı Cansın Mayda ise sanığa başka bir davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğini belirterek, söz konusu kararın tekrarlanmamasını istedi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa “Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verirken, “Silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanığın başka bir mahkemeden aldığı “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararını gerekçe göstererek, bu davada söz konusu karara yer olmadığına kanaat getirdi.