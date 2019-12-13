HABER

Kedilere baktığı için hayvanseverin tehdit edilmesine 1 yıl 8 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 17:37 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de bir sitenin bahçesinde kedilere baktığı için hayvansever Sevgi Yılmaz'ın, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin davada karar çıktı.

Halil YILMAZ/İstanbul, (DHA)

Küçükçekmece'de bir sitenin bahçesinde kedilere baktığı için hayvansever Sevgi Yılmaz'ın, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Koyuncu'ya “Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve “Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verilmesine hükmetti.

Küçükçekmece'de 26 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin yargılama, Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya şikayetçi Sevgi Yılmaz, tutuksuz sanık Aytuğ Koyuncu ve tarafların avukatları katıldı.

"KORKUMDAN EVE GİREMİYORUM"

Duruşmada söz alan Sevgi Yılmaz, eski beyanlarını tekrar ettiğini belirterek “Ben eve gitmeye korkuyorum, korkumdan eve giremiyorum. Sanık bıçak ve biber gazı taşımaktadır. Sanık cezalandırılsın" dedi.

Sevgi Yılmaz'ın avukatı Cansın Mayda ise sanığa başka bir davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğini belirterek, söz konusu kararın tekrarlanmamasını istedi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa “Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verirken, “Silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanığın başka bir mahkemeden aldığı “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararını gerekçe göstererek, bu davada söz konusu karara yer olmadığına kanaat getirdi.

BU KARAR EMSAL NİTELİĞİNDEDİR

Duruşmadan sonra DHA'ya yazılı açıklama yapan Avukat Cansın Mayda, “Böyle bir karar emsal niteliğindedir. Bu kararın kadına şiddet olaylarında emsal nitelikte olması gerektiğini vurgulamak isterim. Bu tür kararlar caydırıcı nitelikte olduğu için şiddet olaylarının azalacağı kanaatindeyim. Müvekkilimin sokak hayvanlarına bakması sebebiyle sanığın davranışlarına maruz kalması da göz önünde bulundurulduğunda, sokak hayvanlarını da koruyan yasaların 6199 Sayılı Kanun kapsamında değil Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alması ve yaptırımlarının caydırıcı olması gerekmektedir" dedi.

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Küçükçekmece'de 26 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olay şöyle gelişti: Suç tarihinde sitenin bahçesinde Aytuğ Koyuncu'nun Sevgi Yılmaz'a karşı orta parmağını ve kolunu göstererek, hakaret etti. Ayrıca Aytuğ Koyuncu'nun ele geçirilemeyen çakıyı Sevgi Yılmaz'a göstererek, 'Yaklaş seni öldürürüm, kedilere baktığın için seni öldüreceğim' şeklinde sözler söyledi. Tanıklar olayı doğrularken, Aytuğ Koyuncu ise suçlamaları reddetti. İddianamede, şüpheli Koyuncu'nun “Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, “Silahla tehdit" suçundan ise 2 yıldan 5 yıla hapsi isteniyor.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Öğrenciler atmosfere dokunduÖğrenciler atmosfere dokundu
Sahte 'engelli raporu' çetesi operasyonunda 28 kişi adliyedeSahte 'engelli raporu' çetesi operasyonunda 28 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Tapuda yeni dönem!

Tapuda yeni dönem!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

İşte İmamoğlu'nun 2020 planı

İşte İmamoğlu'nun 2020 planı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine tepki!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Boğaz'dan geçti

'Palu Ailesi'nin damadından 3 kadın memura ölüm tehditi!

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak biliniyorlar! Yeni gelişme

Son dakika: ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.