HABER

Kedilere işkence yapan zanlı, adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:04 | Son Güncelleme

Yenibosna’da bir AVM’de içinde yavruların bulunduğu kedi evini fırlatarak sosyal medyada tepki toplayan Fatih A.

Yenibosna’da bir AVM’de içinde yavruların bulunduğu kedi evini fırlatarak sosyal medyada tepki toplayan Fatih A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Yenibosna’da bir AVM’de yaşanan olayda Fatih A., içerisinde yavruların bulunduğu kedi evini metrelerce uzağa fırlattı. Bu sırada kedi evinden düşen bir yavru kedi de betona çakıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Olayla ilgili soruşturma başlayan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Fatih A.’yı gözaltına aldı. Ataköy Polis Merkezi’ne getirilerek ifadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Kedilere şiddet uygulayan kişi gözaltına alındıKedilere şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
Trabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadıTrabzon Havalimanı’ndaki uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

HDP'li Ayhan Bilgen'den MHP'li başkana iş teklifi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrenince bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrenince bakın ne yaptı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma!

İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediye Başkanı'na soruşturma!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi

Az önce açıklandı! Onlarca terörist öldürüldü

Üniversite öğrencilerinin gözü 1 haftadır burada! 'Saat gibi bakıyoruz'

1 haftadır gözleri orada! 'Saat gibi bakıyoruz'

Metina bölgesine operasyon!

Metina bölgesine operasyon!

Antalya'da 'tuta' alarmı! 10 yıldır bu sorunu çözmeye çalışıyorlar ama...

Kabusları geri döndü! Bir kenti alarma geçiren olay

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.