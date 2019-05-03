Kedilere kötü muamele yapan kişinin gözaltına alınması

Kendisine ait iş yerinin müdürünün "bahçede pire olduğunu ve müşterilerin bu yüzden kalkıp gittiğini söylediğini" anlatan Fatih A, "İş yerimin önünde sürekli kediler geziyor. Bununla ilgili alışveriş merkezi yönetimine şikayette bulunmama rağmen, gereğini yapmadılar. Ben orada gıda üzerine iş yapıyorum. Sağlık ve hijyen açısından bu durum benim için önemli. 1 Mayıs’ta iş yerimin orada üstü kapalı bir kutu olduğunu gördüm. Kutuda büyük bir kedi görünce, irkilerek kutuyu geri bıraktım. Kedi orada dolaşmaya başladı." dedi.

Şüpheli Fatih A, kutunun içerisinde bir şey var mı diye ayağıyla kutuya vurduğunu, daha sonra eline alarak kutuyu savurduğunu, 2 Mayıs’ta alışveriş merkezi yönetiminin kendisini aradığını ve kedi öldürdüğünü söylediğini aktararak, "Ben böyle bir şey yapmadığımı söyledim. Benim savurduğum kutunun içerisinde yavru kedi varmış. Ben bu kutunun içerisinde yavru kedi olduğunu bilmiyordum. Bana kedinin öldüğünü söylediler ancak bana kedi ölüsü göstermediler. Sadece ağzından yaralanmış bir kedi fotoğrafı gösterdiler. Benim 4 yaşında çocuğum var. Ben bir yavru kedinin canına kastedecek bir insan değilim. İçinde kedi olduğunu bilseydim, böyle bir şey yapmazdım. Böyle bir şeye sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm." şeklinde konuştu.

Savcılık, şüpheli Fatih A'nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verdi.

