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Kedilere saldıran fare kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2018 08:05 | Son Güncelleme

Hatay'da su içerken kediler tarafından rahatsız edilen fare kedilere saldırdı. Yaşanan o anlar ise amatör kamera tarafından görüntülendi.

İskenderun ilçesi Deniz İskelesi alanında çekilen görüntülerde kovadan su içen fare, daha sonra çevresinde bulunan iki kediye saldırdı. Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören videoda, kedilere tek tek saldıran fare, daha sonra iskeleye doğru kaçarak uzaklaştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay kedi fare

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