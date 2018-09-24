Kedilere saldıran fare kamerada

İskenderun ilçesi Deniz İskelesi alanında çekilen görüntülerde kovadan su içen fare, daha sonra çevresinde bulunan iki kediye saldırdı. Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören videoda, kedilere tek tek saldıran fare, daha sonra iskeleye doğru kaçarak uzaklaştı. (İHA)

