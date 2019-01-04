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Kedilere soğukta sıcak yuva

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 12:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye ekipleri, sokak kedileri için "kedi evi" yaptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye ekiplerince sokak kedileri için parklara kulubüler yerleştirildi.

Siverek Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokakta yaşayan kedilerin soğuk kış günlerinde barınmaları için ilçe genelindeki park ve bahçelere "kedi evleri" yerleştirdi.

Sokak kedileri, "kedi evleri" sayesinde yağmur, soğuk ve rüzgardan korunacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de parklara "kuş evleri" yerleştirdiklerini belirterek, "Bugün de aç ve açıkta kalan sokak kedileri için sıcak birer yuva sağlamaya başladık. Kent merkezindeki muhtelif parklara 'kedi evleri' yerleştirerek montajını tamamladık. Temennimiz sokak kedilerinin kışı sıcak ortamda geçirmelerini sağlamaktır." diye konuştu.

Vatandaşlardan kedi evlerini korumalarını isteyen Öncül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tek dileğimiz, yaptığımız kedi evlerine sahip çıkılması, korunması ve tahrip edilmemesidir. Bir de kış aylarında aç kalan kedilere elimizden geldiğince yiyecek bırakılmasıdır. Onların da birer cana sahip olduğunu unutmamalıyız ki çocuklarımız parklara gelip bu evleri gördüğünde hayvan sevgisini aşılayalım."

Belediye yetkililerine teşekkür eden ilçe sakinlerinden Fatih Şengül de "Kış aylarının gelmesiyle havalar soğudu. 'Kedi evleri' çok iyi olmuş. Diğer tüm sokak hayvanları için de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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