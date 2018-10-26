HABER

Kedilere "tarihi ev" görünümlü barınak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 21:36 | Son Güncelleme

Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde, sokak kedilerine tarihi ev görünümlü kulübe barınaklar yapıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde, belediye tarafından sokak kedilerine "tarihi ev" görünümlü kulübe barınaklar yapıldı.

Safranbolu Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan sokak kedilerine sahip çıkmak adına yaptığı çalışmalar kapsamında, bünyesinde bulunan marangozhanede ilçenin mimarisine uygun tarihi ev görünümlü portatif barınaklar hazırladı.

Kentin çeşitli noktalarına konulan ve içine vatandaşlar tarafından yiyecek ve su bırakılan barınaklar, sokak kedilerinin yeni evi oldu.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedilerin kış aylarında soğuktan korunmasını sağladıklarını söyledi.

Her canlının yaşama hakkının olduğunu belirten Ürkmezer, "Bizlerin yaşam alanlarımızı paylaştığımız hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır, doğanın dengesinin korunmasında, besin zincirinin oluşumunda olmazsa olmaz rolleri bulunmaktadır. Bu nedenle kaymakamlık ve belediye olarak imkanlar ölçüsünde sokak hayvanlarını koruyacak projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız yerlerdeki sokak hayvanlarına karşı daha vicdanlı davranmalı, onların da bizler gibi yeme-içme ve barınma hakkına sahip olduğunu unutmamalıyız. Safranbolu Belediyesi olarak bizler de kentin bazı bölgelerine kedi ve kuş evleri yaparak hayvansever vatandaşlarımızın yanında oluyor, onlara destek veriyoruz." diye konuştu.

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
GÜNCELLEME - Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 16 yaralıGÜNCELLEME - Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 16 yaralı
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek iett hatları belli olduİstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek iett hatları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barınak Safranbolu sokak kedileri Tarihi ev

En Çok Okunan Haberler

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

MHP'li Yalçın'dan olay yaratacak sözler! İsim verdi

MHP'li Yalçın'dan olay yaratacak sözler! İsim verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz'de 4.2 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Suudi Arabistan konsolosluğu civarında dikkat çeken çalışma

Suudi Arabistan konsolosluğu civarında dikkat çeken çalışma

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.