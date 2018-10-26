UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde, belediye tarafından sokak kedilerine "tarihi ev" görünümlü kulübe barınaklar yapıldı.

Safranbolu Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan sokak kedilerine sahip çıkmak adına yaptığı çalışmalar kapsamında, bünyesinde bulunan marangozhanede ilçenin mimarisine uygun tarihi ev görünümlü portatif barınaklar hazırladı.

Kentin çeşitli noktalarına konulan ve içine vatandaşlar tarafından yiyecek ve su bırakılan barınaklar, sokak kedilerinin yeni evi oldu.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedilerin kış aylarında soğuktan korunmasını sağladıklarını söyledi.

Her canlının yaşama hakkının olduğunu belirten Ürkmezer, "Bizlerin yaşam alanlarımızı paylaştığımız hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır, doğanın dengesinin korunmasında, besin zincirinin oluşumunda olmazsa olmaz rolleri bulunmaktadır. Bu nedenle kaymakamlık ve belediye olarak imkanlar ölçüsünde sokak hayvanlarını koruyacak projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız yerlerdeki sokak hayvanlarına karşı daha vicdanlı davranmalı, onların da bizler gibi yeme-içme ve barınma hakkına sahip olduğunu unutmamalıyız. Safranbolu Belediyesi olarak bizler de kentin bazı bölgelerine kedi ve kuş evleri yaparak hayvansever vatandaşlarımızın yanında oluyor, onlara destek veriyoruz." diye konuştu.

