Kedileri ciğerle zehirlediler

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kimliği belirsiz kişiler Rusya uyruklu bir kadının evinde beslediği kedilere ciğere zehir karıştırıp yedirdi. Gözyaşına boğulan Rus uyruklu Natali Tsyura, çok korkunç şeyle r olduğunu söyledi.

6 yıldır Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Beyazköy Tatil sitesinde yaşayan ve evinde 20’ye yakın kedi besleyen Rusya uyruklu Natali Tsyura isimli kadın, kedilerinin rahatsızlandığını fark edince tedavi ettirdi. Tedavi altına alınan kediler ölürken Natali’ye ait bir kedinin daha rahatsızlanması üzerine yapılan detaylı incelemede kedinin midesinde ciğerle karıştırılmış zehir olduğu tespit edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlardan da alınan bilgilere göre zehirden ölen toplamda 10 kedinin olduğu iddia edildi.

“Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu”

Natali Tsyura yaptığı açıklamada, “6 senedir Türkiye’de yaşıyorum. Hayvanları, kedileri çok seviyorum. Bahçede 15-20 kedi var her gün gelip yemeğini yiyorlar, suyunu içiyorlar. Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu. Benim ev kedisi eve geldi. Rahatsızlığı vardı. Boğazında akıntı vardı. Hemen alıp doktora götürdüm. Ama ilk başta ne olduğunu anlamadık. Çünkü kırığı hiçbir şeyi yoktu. Serum antibiyotik yaptıktan sonra biz eve geldik. Eve geldikten sonra komşum bana bir fotoğraf atıp, ‘Bakabilir misiniz’ dedi. Baktım oda benim kedim aynı şekilde olmuştu. Boğazında akıntı vardı. Ben onu alıp yine doktora gittim. Biz o an zehirlendiklerini anladık. Ama ne zehri anlamadım. Yine eve geldiğimizde bahçede benim başka bir kedide aynı akıntı. Rahatsızlanan kedim kusma yapınca kedi mamasına ciğer ile zehir karıştırmış. Ondan sonra gerçekten zehirlendiklerini anladım. Maalesef her iki kedim öldü. Bir kedimde şuan evde durumu çok kötü. Daha sonra karakola gidip bütün olanları anlatıp şikayete bulundum. Bunu yapanlar inşallah bulunacak” dedi.