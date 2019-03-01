Kedileri için yola tabela astı

ZONGULDAK'ta yaşayan hayvansever Canan Yılmaz(42), bir hafta içinde 8 kedisini araçların ezdiğini iddia ederek, evinin önüne 'dikkat kedi çıkabilir' yazılı tabela astı.

Çınartepe Mahallesi Baruthane Sokak'ta oturan Canan Yılmaz'ın evinde ve bahçesinde beslediği 8 kedisini bir hafta içinde araçların ezdiğini iddia ederek, evinin önüne tabela astı. 'Dikkat kedi çıkabilir' yazılı tabelayı evinin önüne asan Canan Yılmaz, sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi. 2 gündür asılı olan tabelayı gören sürücülerin yavaşladığını fark ettiğini söyleyen Canan Yılmaz, "Yaklaşık 20 kedim var. Evimin önünde bulunan bu yol maalesef sürücülerin çok hızlı gitmesinden dolayı birçok canın kaybına sebep oldu. Daha önce bir hız keser olabilir mi diye belediyeye talepte bulundum, ancak yol şartından dolayı bunun uygun olmayacağı söylendi. Belki sürücülerin yoldan geçerken burada yoğun bir şekilde kedi olup farkına varırlar diye düşünerekten böyle bir tabela yaptırmaya karar verdim. Nihayetinde güzel bir şey ortaya çıktı. İzliyorum tabelayı gören sürücüler yavaş gitmeye başladılar. Buda amacıma ulaştım anlamına geliyor. İnşallah bundan sonra da dikkat ederler diye düşünüyorum." dedi.

