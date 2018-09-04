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Kedilerin balık bekleyişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 13:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde, olta balıkçılığı yapanların arkasında duran kediler, her akşam balık verilmesini bekliyor.  Değirmendere sahilinde, neredeyse her akşam oltalarıyla balık avlayanların arkasında kediler bekliyor.

Kedilerin balık bekleyişi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde, olta balıkçılığı yapanların arkasında duran kediler, her akşam balık verilmesini bekliyor.
Değirmendere sahilinde, neredeyse her akşam oltalarıyla balık avlayanların arkasında kediler bekliyor. Sevimli halleriyle dikkat çeken kediler, önlerine konulan balıkları yiyor. Olta balıkçılığı yapan İlhan Akbulut, kedilerin, arkalarında durarak, balık verilmesini beklediğini söyledi. Akbulut, "Tuttuğumuz balıkları arada bir kedilere verince alışıp, arkamızda sıraya dizilip, beklemeye başladılar. Hemen hemen her akşam kediler bekliyor. Fazla balık tuttuğumuzda da onların payına düşen balıkları veriyoruz" diye konuştu.

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Kedilerin balık bekleyişi

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