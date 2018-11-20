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Kedilerin ısınması için yakılan soba çamaşırları tutuşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 18:09 | Son Güncelleme

İZMİT'te, evdeki kedilerin ısınması için yakılan soba, kuruması için asılan çamaşırları tutuşturdu.

Kedilerin ısınması için yakılan soba çamaşırları tutuşturdu

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, evdeki kedilerin ısınması için yakılan soba, kuruması için asılan çamaşırları tutuşturdu. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek, 2 kediyi kurtardı.
Olay öğleden sonra, İzmit Yeni Mahalle Köroğlu Sokak üzerinde Nebiye ve Necmi Kara çiftinin yaşadığı tek katlı evde meydana geldi. Evde bulunan yavru kedilerin ısınması için sobayı yakan Nebiye Kara, daha sonra odanın kapısını kapatarak yan odaya geçti. Bu sırada sobanın yanına kuruması için asılan çamaşırların tutuşması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Nebiye Kara komşuları tarafından evden çıkarıldı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, oda da bulunan 2 kediyi kurtardı. Evin odasında hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kedilerin ısınması için yakılan soba çamaşırları tutuşturduKedilerin ısınması için yakılan soba çamaşırları tutuşturduKedilerin ısınması için yakılan soba çamaşırları tutuşturduKedilerin ısınması için yakılan soba çamaşırları tutuşturdu

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