HABER

Kedilerin ısınması için yakılan soba çamaşırları tutuşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 19:29 | Son Güncelleme

İZMİT'te, evdeki kedilerin ısınması için yakılan soba, kuruması için asılan çamaşırları tutuşturdu.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, evdeki kedilerin ısınması için yakılan soba, kuruması için asılan çamaşırları tutuşturdu. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek, 2 kediyi kurtardı.

Olay öğleden sonra, İzmit Yeni Mahalle Köroğlu Sokak üzerinde Nebiye ve Necmi Kara çiftinin yaşadığı tek katlı evde meydana geldi. Evde bulunan yavru kedilerin ısınması için sobayı yakan Nebiye Kara, daha sonra odanın kapısını kapatarak yan odaya geçti. Bu sırada sobanın yanına kuruması için asılan çamaşırların tutuşması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Nebiye Kara komşuları tarafından evden çıkarıldı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, oda da bulunan 2 kediyi kurtardı. Evin odasında hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir yudumunda şifa var! İçtikçe bakın ne etkisi yaratıyorBir yudumunda şifa var! İçtikçe bakın ne etkisi yaratıyor
HES'in toprak seti yıkıldı, tarım arazileri sular altında kaldıHES'in toprak seti yıkıldı, tarım arazileri sular altında kaldı
Liseli Barbaros, okulun penceresinden düşerek öldüLiseli Barbaros, okulun penceresinden düşerek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Diyarbakır'da HDP ve AK Parti'nin adayları kim olacak? İşte öne çıkan isimler

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

MasterChef Murat'tan Survivor açıklaması

MasterChef Murat'tan Survivor açıklaması

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar etti!

Eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar etti!

Ankara'da hareketli dakikalar: Eşini pompalı tüfekle rehin aldı

Ankara'da hareketli dakikalar: Eşini pompalı tüfekle rehin aldı

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.