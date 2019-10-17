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Kedilerin mamasına kimyasal madde koyduğu iddia edilen şahsa tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 22:59 | Son Güncelleme

Küçükçemece’de bir sitenin bahçesinde yaşayan kediler için bırakılan mama kaplarına kimyasal madde koyarak zehirlediği iddia edilen bir kişi, vatandaşları isyan ettirdi.

Küçükçemece’de bir sitenin bahçesinde yaşayan kediler için bırakılan mama kaplarına kimyasal madde koyarak zehirlediği iddia edilen bir kişi, vatandaşları isyan ettirdi. Vatandaşlar şahıs hakkında suç duyurusunda bulunurken, şahsın mamalara kimyasal koyduğu anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sitede ikamet eden bir kişi, sitenin bahçesinde kedilerin beslenmemesine karşı çıkarak, site sakinleriyle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın ardından iddiaya göre şahıs sitenin içerisinde kediler için bırakılan mama kaplarına kimyasal madde dökerek zehirlemeye çalıştı. Şahsın bu hareketini gören site sakini Sevgi Yılmaz ise, o anları cep telefonuna kaydederek, şahısla tartışmaya başladı. Sevgi Yılmaz, olayın yaşandığı savcılığa giderek konu hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Son iki gündür evine kimyasal madde taşıyıp, bunları mamaların üzerine döküyor”
Kedisine bıçak çektiğini defalarca darp ettiğini söyleyen Sevgi Yılmaz, "Yaklaşık iki buçuk senedir burada oturuyorum. Bu şahıs, kendisi daha önce kedilere tekme atıyormuş, ayaklarını kırıyormuş. Ben buna şahit olmadım. Kendisi bunları bıçaklıyor, zehirliyor, bu son iki üç gündür kimyasal madde evine taşıyor ve bunları pet şişelere doldurup mamaları üzerine döküyor, kedi evine götürüyor. Biz artık buna dur diyemiyoruz kendisini her ne kadar ikna etmeye çalışsak da ’Ben burada hayvan bakmasını istemiyorum, burada ben oturuyorum çöp atamazsınız’ diyor. Burası mama yeri sadece ben değil bütün hayvan severler koyuyor. Benim onunla davalarım var. Bana bıçak çekti, hakaretler beni tekmelemeler. Bunları savcılığına sundum daha çok hızlandı. Ruhsal dengesinin bozuk olduğunu biliyoruz. Bu sitede de çocuklar oynuyor, kimyasal maddeler var, zehirler atılıyor. Ölü kedileri görüyorlar, ben bunları kazmalarla her gün gömmekten yoruldum. Hasta olduğunu kabullenmiyor, çok zeki olduğunu söylüyor. ’Burada yaşamayacaksınız hepinizi buradan atacağım’ diyor. Geçen sene binayı yakmaya kalktı. İtfaiye ekipleri geldi söndürdü" dedi.

“Bu şahsın yaraladığı kedileri kendi imkanlarımızla tedavi ediyoruz”
Başka bir site sakini Esra Altuntaş ise, "Biz hayvan sever değiliz sadece, insanda seviyoruz. Doğayı da seviyoruz her türlü canlıyı seviyoruz. Onlarla bu sitede bu dünyada birlikte yaşamak istiyoruz. Biz kendi bütçemizle bu şahsın yaraladığı kedileri tedavi ediyoruz. Hayatı tehlikede olduğumuzu, çocuklarımızın tehlikede olduğunu düşünüyoruz. Acil yasa çıksın istiyoruz. Ceza verilmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.
Öte yandan, site içinde kedi beslenmenin yasak olduğuna dair kapılara notlar yazıldığı için de site sakinleri bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

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