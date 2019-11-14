Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı

Kedilerini kurtarabilmek için alev alev yanan eve girmeye çalıştı İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri müdahaleleri sürdürürken, bir anda vatandaşların arasından koşarak apartmanın önüne gelen Leyla Açıkgöz, “Kedilerim içeride” diyerek içeri girdi. Durumu fark eden itfaiye ekipleri, son anda Açıkgöz’ün alevlerin arasına girmesini engelleyerek dışarı çıkarttı. Vatandaşlar ve ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın fenalık geçirdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alevlere teslim olan evini gören kadın, içeride bulunan kedilerini kurtarmak için kendisini alevlerin arasına attı. İtfaiye ekipleri tarafından son anda durdurulan kadın, ekiplerin hayata döndüremediği kedilerin başında fenalık geçirdi. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 2. katında bulunan Leyla Açıkgöz ve kızının yaşadığı evde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatalı araç parklanmalar nedeni ile sokağa girmekte güçlük çekti. Araçların kaldırılması ile ekipler, yangının çıktığı sokağa ulaşabildi.

Dakikalarca içeriden çıkartılan kedileri kurtarmaya çalıştılar

İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek eve girdi. Evde yaptıkları incelemelerde kedileri bulan ekipler tek tek dışarı çıkarttı. İtfaiye ekiplerinin bir kısmı içeride kedileri bulmaya çalışırken, diğer ekipler ise dışarı çıkartılan 3 kediyi hayata döndürmek için dakikalarca çabaladı. Ekipler, oksijen tüpleri ile bir yandan kedilerin solunum yolunu açmaya çalışırken, diğer yandan da kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 kedide hayata döndürülemeyerek telef oldu. Ekipler içeriden getirdikleri bir havlu ile telef olan 3 kedinin üzerini örttü.

Telef olan kedilerini görünce fenalık geçirdi

“Çocuklarım nerede” diyerek gözyaşları içinde kedilerinin yanına gelen Açıkgöz, yerdeki havluyu kaldırınca kedilerini gördü. Gözyaşlarına boğulan kadın fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülen kadın yakınları tarafından sakinleştirdi. Komşularının, yangın sırasında bir kedinin camdan atlayarak kaçtığını söylemesi üzerine sakinleşen Açıkgöz, tekrar kedilerinin yanına gelerek gözyaşı döktü. Yakınların sarılarak sakinleştirdiği kadın, “Yavrularım gitti” diye ağladı.

Bir kedisini kızı veteriner kliniğine götürmüş

Açıkgöz’ün 5 kedisinin olduğu, 1 kedisini ise kızının sabah sağlık kontrolleri için veteriner kliniğine götürdüğü öğrenildi. Ekipler tarafından evde yapılan ilk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

