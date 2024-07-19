HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kedilerinizin bayılacağı en lezzetli mamalar Prime Day'e özel indirimde

Kedilerinizin bayılacağı en lezzetli mamalar Prime Day'e özel indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
19.07.2024 16:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın heyecanla beklenen dönemlerinden biri olan Prime Day, son günlerine yaklaşırken kedi mamaları da indirime girdi. Evcil hayvan sahiplerini sevindiren bu fırsat kapsamında uygun fiyatıyla öne çıkan kedi mamalarından bir seçki yaptık ve içeriğimizde bir araya getirdik. Zaman kaybetmeden gelin, kedilerinizin damak zevkine yaraşır en lezzetli seçenekleri keşfedelim.

Kedilerinizin bayılacağı en lezzetli mamalar Prime Day'e özel indirimde

Prime Day'de evcil hayvan sahipleri için de harika indirimler var. Kedinizin sağlığı ve mutluluğu için gerekli olan en kaliteli mamaları Prime Day indirimleriyle çok daha uygun fiyatlara alabilirsiniz. Yılın en büyük kampanyalarından biri olarak karşımıza çıkan Prime Day haftasında, kaçırılmayacak kedi mamalarını sizin için seçtik. Kedinizin beslenmesini bir üst seviyeye taşıyacak bu fırsatları kaçırmak istemiyorsanız, acele edin. İşte detaylar!

1. Reflex Plus Adult Cat Tavuklu Kuru Kedi Maması

Reflex Plus Adult Cat Tavuklu Kuru Kedi Maması

Reflex Plus Adult Cat Tavuklu Kuru Kedi Maması, 1 yaş ve üzeri tüm yetişkin kedilere uygun. Doğal içeriklerle zenginleştirilen mama, kedilerin günlük besin ihtiyaçlarını tam ve dengeli bir şekilde karşılıyor. İçeriğindeki ksilo-oligosakkaritler (XOS), süper prebiyotik özellikleriyle sindirim sağlığını destekleyip bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Aynı zamanda şişkinlik ve sindirim rahatsızlıklarını azaltarak kedilerin enerjik ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.

Ürünü İncele

2. Purina Cat Chow Sterilised Kuru Kedi Maması

PURINA CAT CHOW Sterilised Kuru Kedi Maması

Purina Cat Chow Kuru Kedi Maması, kısırlaştırılmış yetişkin kediler için özel olarak formüle ediliyor. Tavuklu lezzetiyle kedilerin damak zevkine hitap eden mama, hindiba içeriği sayesinde doğal prebiyotiklerle sindirim sistemi sağlığını destekliyor. Renklendirici ve aroma verici içermeyen bu mama, kedinizin sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlıyor.

Ürünü İncele

3. Obivan Selection Kitten Düşük Tahıllı Kuzu Etli Yavru Kedi Maması

Obivan Selection Kitten Düşük Tahıllı Kuzu Etli Yavru Kedi Maması

Obivan Selection Kitten Düşük Tahıllı Kuzu Etli Yavru Kedi Maması, yavru kedilerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ideal bir beslenme çözümü. %58 et oranı ve 8 muhteşem içeriğiyle, yavru kedinizin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri karşılıyor. Taze kuzu eti, hamsi unu ve karides unu gibi besinler içeren mama, kedilerin sağlıklı deriye, parlak tüylere ve güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmasını sağlıyor. Ufak tane boyutunda olan mamanın sindirimi de kolay. Anne ve yavru kediler için uygun olan Obivan Selection Kitten Düşük Tahıllı Kuzu Etli Yavru Kedi Maması, hamilelik ve emzirme dönemlerinde de öneriliyor.

Ürünü İncele

4. N&D Ocean Ringa Balığı & Portakal Kısırlaştırılmış Yetişkin Kuru Mama

N&D Ocean Ringa Balığı & Portakal Kısırlaştırılmış Yetişkin Kuru Mama

N&D Ocean Ringa Balığı & Portakal Kısırlaştırılmış Yetişkin Kuru Mama, %90 hayvansal protein içeriği ile kedinizin günlük protein ihtiyacını gideriyor ve düşük glisemik indeksi sayesinde sağlıklı bir kilo yönetimine destek oluyor. Yapay koruyucular içermeden, doğal malzemelerle formüle edilen mama, ringa balığı ve portakalın eşsiz kombinasyonu, kedinizin damak zevkine hitap ediyor ve ona gerekli tüm besinleri sağlıyor.

Ürünü İncele

5. Acana Bountiful Catch Yetişkin Kedi Maması

Acana Bountiful Catch Yetişkin Kedi Maması

Kedinizi doğal ve kaliteli hayvansal içeriklerle beslemenize yardımcı olan Acana Bountiful Catch Yetişkin Kedi Maması; vahşi yakalanmış somon, ringa balığı ve gökkuşağı alabalığı gibi zengin besleyici balık içerikleriyle dolu. Temel vitaminler, mineraller ve antioksidanlar ile bağışıklık sistemini desteklerken taurin, EPA ve DHA göz ve kalp sağlığını koruyor. Dengeli omega yağ asitleri ise sağlıklı cilt ve parlak tüy gelişimini teşvik ediyor ve dondurularak kurutulmuş karaciğer içeriğiyle de lezzetli bir tat sunuyor.

Ürünü İncele

6. Dr.Sacchi Premium Düşük Tahıllı Yavru Kedi Maması

Dr.Sacchi Premium Düşük Tahıllı Yavru Kedi Maması

Dr.Sacchi Premium Düşük Tahıllı Yavru Kedi Maması, 1,5 kg'lık paketi ile yavru kedilerinizin beslenmesinde optimum fayda sağlıyor. Sığır eti ve kuzu eti içerikleri ile zenginleştirilmiş mama, yoğun ve yüksek kaliteli hayvansal proteinlere sahip, böylece kediniz tüm yaşam evrelerinde güçlü ve sağlıklı kalıyor. Yapay tatlandırıcı, koruyucu ve renklendirici içermeyen mama, parlak tüyler ve sağlıklı deri, vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş formülü ve doğal antioksidanları ile üriner sistemi de destekliyor.

Ürünü İncele

7. Bonnie Basic Yetişkin Dana Etli Kedi Maması

Bonnie Basic Yetişkin Dana Etli Kedi Maması 10 Kg

Bonnie Basic Yetişkin Dana Etli Kedi Maması, yetişkin kedilerin sağlıklı ve enerjik kalması için harika bir alternatif. 10 kg'lık bu yüksek enerjili mama, biftek aroması ile kedinizin damak tadına hitap ediyor, üstelik hassas mideye sahip kediler için de uygun. 1-7 yaş aralığındaki yetişkin kediler için özel olarak formüle edilmiş bu tanecikli mama, kedinizin günlük besin ihtiyaçlarını tam ve dengeli bir şekilde karşılıyor.

Ürünü İncele

8. Hill's Adult Sterilised Cat Ton Balıklı Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

Hills Adult Sterilised Cat Ton Balıklı Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması 10 Kg

Hill's Adult Sterilised Cat Ton Balıklı Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması, 10 kg'lık tanecikli bir ürün. Ton balığı aromasıyla kedinizin damak zevkine hitap ediyor ayrıca emzirme döneminde ve yeni doğum yapmış kediler için de uygun. Hill's Science Plan formülü, yüksek seviyelerde L-karnitin ve lizin içeriği ile kedinizin sağlıklı ve fit kalmasını desteklerken, kontrollü mineral ve pH seviyeleri böbrek fonksiyonlarını koruyor. E ve C vitamini gibi antioksidanlar, yaşlanmaya bağlı serbest radikallerin nötralize edilmesine ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.

Ürünü İncele

9. Enjoy Tavuklu Yetişkin Kedi Maması

Enjoy Tavuklu Yetişkin Kedi Maması

Taze ve doğal tavuk aromasıyla zenginleştirilmiş Enjoy Tavuklu Yetişkin Kedi Maması, tüm ırklardan yetişkin kedilerin damak tadına hitap ediyor. İçeriğindeki vitaminler, mineraller ve omega yağ asitleri sayesinde kedinizin günlük besin ihtiyaçlarını karşılayarak kalp, göz, deri ve tüy sağlığını destekliyor. Kolay sindirilebilir mama tanecikleri ve yüksek protein içeriği ile kas gelişimini artırıyor, aşırı kilo alımını da önlüyor.

Ürünü İncele

10. Trendline Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması

Trendline Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması 15 kg

Trendline Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması, kedinizin hem sağlığı hem de mutluluğu için mükemmel bir seçim. 15 kg'lık kuru mama, zengin kuzu eti ve pirinç içeriği ile yetişkin kedilerin günlük besin ihtiyaçlarını karşılıyor. İçeriğindeki kalsiyum, fosfor, sodyum, iyot, çinko, bakır, potasyum klorür, demir ve selenyum gibi mineraller, kedinizin bağışıklık sistemini destekliyor ve genel sağlığını koruyor.

Ürünü İncele

Bu içerik 19 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

 "İyi ki aldım!" diyeceğiniz Stanley Termos Çanta'da Prime Day indirimi

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz Stanley Termos Çanta'da Prime Day indirimi

 Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

 Bir kez alın, bir ömür kullanın! Prime Day'e özel Samsonite çantalar indirimde

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Prime Day'e özel Samsonite çantalar indirimde

 Kaliteli ve uygun fiyatlı! İndirimdeki boxer setine bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve uygun fiyatlı! İndirimdeki boxer setine bakmadan geçmeyin

 Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO setlerde Prime Day indirimleri

Kaliteli boş zaman aktivitesi! LEGO setlerde Prime Day indirimleri

 Klasiklerden vazgeçemeyenler, dolabınızda mutlaka olmalı!

Klasiklerden vazgeçemeyenler, dolabınızda mutlaka olmalı!

 Gerçek kahve tutkunları bu fırsatı kaçırmak istemez!

Gerçek kahve tutkunları bu fırsatı kaçırmak istemez!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Anahtar Kelimeler:
mama kedi maması
İş birliği İçerikleri
Kaliteli ve uygun fiyatlı! İndirimdeki boxer setine bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve uygun fiyatlı! İndirimdeki boxer setine bakmadan geçmeyin

Gerçek kahve tutkunları bu fırsatı kaçırmak istemez!

Gerçek kahve tutkunları bu fırsatı kaçırmak istemez!

"Çok sağlam, dayanıklı!" Adidas Terrex serisinin en çok satan modeli

"Çok sağlam, dayanıklı!" Adidas Terrex serisinin en çok satan modeli

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz Stanley Termos Çanta'da Prime Day indirimi

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz Stanley Termos Çanta'da Prime Day indirimi

Klasiklerden vazgeçemeyenler, dolabınızda mutlaka olmalı!

Klasiklerden vazgeçemeyenler, dolabınızda mutlaka olmalı!

Prime Day robot süpürge indirimi bekleyenleri sevindiriyor!

Prime Day robot süpürge indirimi bekleyenleri sevindiriyor!

Tümünü Gör
Prime Day robot süpürge indirimi bekleyenleri sevindiriyor!

Prime Day robot süpürge indirimi bekleyenleri sevindiriyor!

Çok satanlarda birinci! Crocs kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Çok satanlarda birinci! Crocs kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

"Kalıcılığı mükemmel!" Hazır indirim varken kendinize bir jest yapın

"Kalıcılığı mükemmel!" Hazır indirim varken kendinize bir jest yapın

"İndirim peşindeydim, sonunda aldım!" Camper ayakkabıda fırsat

"İndirim peşindeydim, sonunda aldım!" Camper ayakkabıda fırsat

İlber Ortaylı'nın Prime Day kitap önerileri

İlber Ortaylı'nın Prime Day kitap önerileri

Kulaklık Prime Day'de alınır! Her bütçeye, beğeniye uygun modeller

Kulaklık Prime Day'de alınır! Her bütçeye, beğeniye uygun modeller

Tümünü Gör
Kulaklık Prime Day'de alınır! Her bütçeye, beğeniye uygun modeller

Kulaklık Prime Day'de alınır! Her bütçeye, beğeniye uygun modeller

Prime Day indirimlerinden alınabilecek en iyi şey...

Prime Day indirimlerinden alınabilecek en iyi şey...

Alışveriş severlerin favorileri! İşte Prime Day'in en çok satan ürünleri

Alışveriş severlerin favorileri! İşte Prime Day'in en çok satan ürünleri

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda zirvede! Puma Roma ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Philips'ten Karaca'ya en sevilen airfryerlarda Prime Day fırsatları

Philips'ten Karaca'ya en sevilen airfryerlarda Prime Day fırsatları

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Kaliteli ve uygun fiyatlı! İndirimdeki boxer setine bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve uygun fiyatlı! İndirimdeki boxer setine bakmadan geçmeyin

Gerçek kahve tutkunları bu fırsatı kaçırmak istemez!

Gerçek kahve tutkunları bu fırsatı kaçırmak istemez!

"Çok sağlam, dayanıklı!" Adidas Terrex serisinin en çok satan modeli

"Çok sağlam, dayanıklı!" Adidas Terrex serisinin en çok satan modeli

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz Stanley Termos Çanta'da Prime Day indirimi

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz Stanley Termos Çanta'da Prime Day indirimi

Klasiklerden vazgeçemeyenler, dolabınızda mutlaka olmalı!

Klasiklerden vazgeçemeyenler, dolabınızda mutlaka olmalı!

Prime Day robot süpürge indirimi bekleyenleri sevindiriyor!

Prime Day robot süpürge indirimi bekleyenleri sevindiriyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Vahşeti mahalleli fark etti... Karısını boğarak öldürdü! Torbaya koyup bahçeye attı

Karısını boğarak öldürdü! Torbaya koyup bahçeye attı

51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davası: Karar çıktı, adliyede ortalık karıştı

51 kişiye mezar olmuştu! Adliyede ortalık karıştı

Sosyal medyada gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan açıklama geldi 'Bunu kimse bulamaz sanıyordum'

Sosyal medyada gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan açıklama geldi

'Çöp ev' davasında gerekçeli karar! Yeğenini alıkoyan teyzenin 'öldürme kastı' olup olmadığı belirlenemedi

'Çöp ev' davasında gerekçeli karar: 'Öldürme kastı' olup olmadığı...

Güpegündüz dehşet! Valilik önünde eşini yere yatırıp boğmaya çalıştı... Küçük çocuklarının gözü önünde yaşandı

Güpegündüz dehşet! Valilik önünde eşini yere yatırıp boğmaya çalıştı

Diyarbakır'da koronavirüse yakalandı, 'kobay' olarak kullanıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu: 'Ölenlerin sayısını bilmiyoruz'

'Kobay' olarak kullanıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu: 'Ölenlerin sayısını bilmiyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.