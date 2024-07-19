Kedilerinizin bayılacağı en lezzetli mamalar Prime Day'e özel indirimde

Prime Day'de evcil hayvan sahipleri için de harika indirimler var. Kedinizin sağlığı ve mutluluğu için gerekli olan en kaliteli mamaları Prime Day indirimleriyle çok daha uygun fiyatlara alabilirsiniz. Yılın en büyük kampanyalarından biri olarak karşımıza çıkan Prime Day haftasında, kaçırılmayacak kedi mamalarını sizin için seçtik. Kedinizin beslenmesini bir üst seviyeye taşıyacak bu fırsatları kaçırmak istemiyorsanız, acele edin. İşte detaylar!

1. Reflex Plus Adult Cat Tavuklu Kuru Kedi Maması

Reflex Plus Adult Cat Tavuklu Kuru Kedi Maması, 1 yaş ve üzeri tüm yetişkin kedilere uygun. Doğal içeriklerle zenginleştirilen mama, kedilerin günlük besin ihtiyaçlarını tam ve dengeli bir şekilde karşılıyor. İçeriğindeki ksilo-oligosakkaritler (XOS), süper prebiyotik özellikleriyle sindirim sağlığını destekleyip bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Aynı zamanda şişkinlik ve sindirim rahatsızlıklarını azaltarak kedilerin enerjik ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor.

2. Purina Cat Chow Sterilised Kuru Kedi Maması

Purina Cat Chow Kuru Kedi Maması, kısırlaştırılmış yetişkin kediler için özel olarak formüle ediliyor. Tavuklu lezzetiyle kedilerin damak zevkine hitap eden mama, hindiba içeriği sayesinde doğal prebiyotiklerle sindirim sistemi sağlığını destekliyor. Renklendirici ve aroma verici içermeyen bu mama, kedinizin sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlıyor.

3. Obivan Selection Kitten Düşük Tahıllı Kuzu Etli Yavru Kedi Maması

Obivan Selection Kitten Düşük Tahıllı Kuzu Etli Yavru Kedi Maması, yavru kedilerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ideal bir beslenme çözümü. %58 et oranı ve 8 muhteşem içeriğiyle, yavru kedinizin ihtiyaç duyduğu tüm besinleri karşılıyor. Taze kuzu eti, hamsi unu ve karides unu gibi besinler içeren mama, kedilerin sağlıklı deriye, parlak tüylere ve güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmasını sağlıyor. Ufak tane boyutunda olan mamanın sindirimi de kolay. Anne ve yavru kediler için uygun olan Obivan Selection Kitten Düşük Tahıllı Kuzu Etli Yavru Kedi Maması, hamilelik ve emzirme dönemlerinde de öneriliyor.

4. N&D Ocean Ringa Balığı & Portakal Kısırlaştırılmış Yetişkin Kuru Mama

N&D Ocean Ringa Balığı & Portakal Kısırlaştırılmış Yetişkin Kuru Mama, %90 hayvansal protein içeriği ile kedinizin günlük protein ihtiyacını gideriyor ve düşük glisemik indeksi sayesinde sağlıklı bir kilo yönetimine destek oluyor. Yapay koruyucular içermeden, doğal malzemelerle formüle edilen mama, ringa balığı ve portakalın eşsiz kombinasyonu, kedinizin damak zevkine hitap ediyor ve ona gerekli tüm besinleri sağlıyor.

5. Acana Bountiful Catch Yetişkin Kedi Maması

Kedinizi doğal ve kaliteli hayvansal içeriklerle beslemenize yardımcı olan Acana Bountiful Catch Yetişkin Kedi Maması; vahşi yakalanmış somon, ringa balığı ve gökkuşağı alabalığı gibi zengin besleyici balık içerikleriyle dolu. Temel vitaminler, mineraller ve antioksidanlar ile bağışıklık sistemini desteklerken taurin, EPA ve DHA göz ve kalp sağlığını koruyor. Dengeli omega yağ asitleri ise sağlıklı cilt ve parlak tüy gelişimini teşvik ediyor ve dondurularak kurutulmuş karaciğer içeriğiyle de lezzetli bir tat sunuyor.

6. Dr.Sacchi Premium Düşük Tahıllı Yavru Kedi Maması

Dr.Sacchi Premium Düşük Tahıllı Yavru Kedi Maması, 1,5 kg'lık paketi ile yavru kedilerinizin beslenmesinde optimum fayda sağlıyor. Sığır eti ve kuzu eti içerikleri ile zenginleştirilmiş mama, yoğun ve yüksek kaliteli hayvansal proteinlere sahip, böylece kediniz tüm yaşam evrelerinde güçlü ve sağlıklı kalıyor. Yapay tatlandırıcı, koruyucu ve renklendirici içermeyen mama, parlak tüyler ve sağlıklı deri, vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş formülü ve doğal antioksidanları ile üriner sistemi de destekliyor.

7. Bonnie Basic Yetişkin Dana Etli Kedi Maması

Bonnie Basic Yetişkin Dana Etli Kedi Maması, yetişkin kedilerin sağlıklı ve enerjik kalması için harika bir alternatif. 10 kg'lık bu yüksek enerjili mama, biftek aroması ile kedinizin damak tadına hitap ediyor, üstelik hassas mideye sahip kediler için de uygun. 1-7 yaş aralığındaki yetişkin kediler için özel olarak formüle edilmiş bu tanecikli mama, kedinizin günlük besin ihtiyaçlarını tam ve dengeli bir şekilde karşılıyor.

8. Hill's Adult Sterilised Cat Ton Balıklı Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması

Hill's Adult Sterilised Cat Ton Balıklı Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi Maması, 10 kg'lık tanecikli bir ürün. Ton balığı aromasıyla kedinizin damak zevkine hitap ediyor ayrıca emzirme döneminde ve yeni doğum yapmış kediler için de uygun. Hill's Science Plan formülü, yüksek seviyelerde L-karnitin ve lizin içeriği ile kedinizin sağlıklı ve fit kalmasını desteklerken, kontrollü mineral ve pH seviyeleri böbrek fonksiyonlarını koruyor. E ve C vitamini gibi antioksidanlar, yaşlanmaya bağlı serbest radikallerin nötralize edilmesine ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.

9. Enjoy Tavuklu Yetişkin Kedi Maması

Taze ve doğal tavuk aromasıyla zenginleştirilmiş Enjoy Tavuklu Yetişkin Kedi Maması, tüm ırklardan yetişkin kedilerin damak tadına hitap ediyor. İçeriğindeki vitaminler, mineraller ve omega yağ asitleri sayesinde kedinizin günlük besin ihtiyaçlarını karşılayarak kalp, göz, deri ve tüy sağlığını destekliyor. Kolay sindirilebilir mama tanecikleri ve yüksek protein içeriği ile kas gelişimini artırıyor, aşırı kilo alımını da önlüyor.

10. Trendline Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması

Trendline Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması, kedinizin hem sağlığı hem de mutluluğu için mükemmel bir seçim. 15 kg'lık kuru mama, zengin kuzu eti ve pirinç içeriği ile yetişkin kedilerin günlük besin ihtiyaçlarını karşılıyor. İçeriğindeki kalsiyum, fosfor, sodyum, iyot, çinko, bakır, potasyum klorür, demir ve selenyum gibi mineraller, kedinizin bağışıklık sistemini destekliyor ve genel sağlığını koruyor.

Bu içerik 19 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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