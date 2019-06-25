HABER

Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 10:41 | Son Güncelleme

Kargaların, yuvasından düşen karga yavrusunu kedinin ağzından kurtarmak için verdiği mücadele sonuçsuz kaldı.Tokat’ta ağaçtaki yuvasından düşen bir karga yavrusu yerde bulunan bir kedinin avı oldu.

Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar

Kargaların, yuvasından düşen karga yavrusunu kedinin ağzından kurtarmak için verdiği mücadele sonuçsuz kaldı.
Tokat’ta ağaçtaki yuvasından düşen bir karga yavrusu yerde bulunan bir kedinin avı oldu. Yavru kargayı kediden kurtarmak isteyen diğer kargalar, kediye saldırdı. Ağzına aldığı yavru karga ile kaçmaya başlayan kedi ile yavru kargayı kurtarmak isteyen kargaların ilginç mücadelesi kameralara yansıdı. Ağzındaki yavru ile otomobillerin altına girip kargaların saldırısından korunan kedi, bir süre sonra kaçıp uzaklaşmayı başardı. Yetişkin kargaların yavru kargayı kurtarmak için verdiği mücadele sonuçsuz kaldı. Önce av olan yavru karga ardından kediye yem oldu. O anlara tanıklık eden Savaş Kalkan, kargaların yavru kargayı kedinin ağzından kurtarma için çok çaba gösterdiğini ama başarılı olamadığını söyledi. Zeki olma özellikleri ile tanınan kargaların yavrularına sahip çıkma içgüdüsüyle hareket ettiğini ifade eden Kalkan, kargaların yavru kargayı kediden kurtaramadığına üzüldüğünü dile getirdi.

Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar

Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Fatsa’da gergedan böceği bulunduFatsa’da gergedan böceği bulundu
Trump’tan cinsel taciz suçlamasına cevap: "Benim tipim değil"Trump’tan cinsel taciz suçlamasına cevap: "Benim tipim değil"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nemru Dağı'na zorlu yolculuk

Her gün bu yolu geçiyorlar! Tam 15 kilometre boyunca...

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

Cadde ortasında feci anlar! Saniye saniye görüntülendi

Cadde ortasında feci anlar! Kimse bakamadı

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Kimse teşhis koyamıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

On Numara sonuçları 24 Haziran: Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Haftanın sonuçları belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.