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Kedinin balığı avlama anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, bir kedinin ilginç balık avlama anları, kameralara yansıdı.

Kedinin balığı avlama anı kamerada

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, bir kedinin ilginç balık avlama anları, kameralara yansıdı. Kedi, kıyıya attığı köpük parçasına gelen balıklardan birini, ani hamlesiyle yakaladı.
Bozcaada ilçesinde bir kedinin denizden kefal avlama anları, görenleri şaşırttı. Kedi, poliüretan köpük parçasını denizin kenarına attı. Bu sırada su yüzeyine çıkan kefallerden en büyüğü kedinin avı oldu. Bu şaşırtan av ise çevrede bulunan Rahmi Alkan’ın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alkan bu anlarda, "Aslanım benim be. 'Balıkçıyım' diyen adam utansın" diyerek tepki verdi.
Cuma günü saat 18.30 sıralarında Bozcaada Limanı'nda görüntüyü çektiğini belirten Rahmi Alkan, "Bir arkadaşım ile birlikte balıkçıların avlanmaya çıkışını seyrediyorduk. Bu sırada bir kedinin ağzında köpük parçasıyla yavaşça, saklanarak deniz kenarında yürüdüğünü fark ettik. 'Bir şey yapacak bu kedi kesin' diye konuştuk ve hemen cep telefonumun kamerasını çalıştırdım. Kedi ağzındaki köpüğü kırdı ve bir kısmını otların içerisine bıraktı. Bir kısmını da ağzıyla denizin kenarına attı. Sonra beklemeye başladı. Gelen küçük balıklar vardı, onlara hiç saldırmadı. Büyük bir kefal gelince patisi ile vurup, ağzıyla balığı yakaladı. Avladığı balığı bir arabanın altına giderek afiyetle yedi. Daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmamıştım. Çok şaşkınım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kedinin balığı avlama anı kameradaKedinin balığı avlama anı kameradaKedinin balığı avlama anı kameradaKedinin balığı avlama anı kamerada

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