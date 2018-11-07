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Kedinin boğazından 6 santimlik dikiş iğnesi çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:20 | Son Güncelleme

Antalya'da 'Paris' adlı kedinin yuttuğu yaklaşık 6 santimlik dikiş iğnesi, operasyonla çıkarıldı. Başarılı operasyonun ardından Paris, sahibine teslim edildi.

Antalya'da stajyer avukat Nurgül Yayman, Paris adlı kedisinin iki gün boyunca bir şey yemediğini ve sürekli kusacak gibi durduğunu fark edip, özel bir kliniğe götürdü.

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6 SANTİMLİK DİKİŞ İĞNESİ

6 SANTİMLİK DİKİŞ İĞNESİ
Veteriner Canan Kondak Yılmaz yaptığı muayenede, kedinin ağzından yemek borusuna doğru uzanan ip gördü. Anestezi ile uyutulan kedinin boğazında yaklaşık 6 santimlik dikiş iğnesi tespit edildi.
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İğnenin burun boşluğu ile boğaz arasında sıkıştığını gören veteriner Yılmaz, iğneyi iki parçaya böldükten sonra bulunduğu yerden çıkardı. Başarılı operasyonun ardından Paris, sahibi Nurgül Yayman'a teslim edildi.
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'RÖNTGEN ÇEKİLİNCE TESPİT EDİLDİ'

'RÖNTGEN ÇEKİLİNCE TESPİT EDİLDİ'
Yaman, kedisi sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Kedisinin sürekli kilo kaybetmesi nedeniyle hayvan hastanesine başvurduğunu belirten Nurgül Yayman, "Yapılan muayenede veteriner hekim kedinin ağzındaki ipi fark etti. Röntgen çekilince dikiş iğnesi yuttuğu ve boğazına saplandığı tespit edildi. Operasyonla iğne çıkarıldı ve kedim sağlığına kavuştu" dedi. (DHA)
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İşte kedinin boğazından çıkan iğne...
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kedi paris Antalya iğne

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Zavallı hayvan kurtulmuş bari acıdan bu arada kedinizin bunu yutması sizin dikkatsizliğinizdir.
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