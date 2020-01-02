HABER
  4. Kedinin dilinin kesildiğini görünce jiletleri geri dönüşüme kazandırmaya başladı

Kedinin dilinin kesildiğini görünce jiletleri geri dönüşüme kazandırmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Uşak’ta berber esnafı Serkan Ürkmez (44), çöpe atılınca hem insan hem de hayvan sağlığına zarar veren jiletleri biriktirerek geri dönüşüme kazandırmaya başladı.

Uşak’ta berber esnafı Serkan Ürkmez (44), çöpe atılınca hem insan hem de hayvan sağlığına zarar veren jiletleri biriktirerek geri dönüşüme kazandırmaya başladı. Jilet dolu onlarca kutu biriktiren Ürkmez, Uşak ve Türkiye genelindeki tüm berber esnafının bu uygulamaya duyarlı olmalarını istiyor.
Kentte 26 yıldır berber esnafı olarak çalışan ve aynı zamanda Uşak Kuaförler ve Berberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Ürkmez, komşusunun sosyal medyada gördüğü bir sokak kedisinin çöpe atılan jilet ve cam parçalarından yaralandığı görselini kendisine göstermesi üzerine, kullanılmış jiletleri çöpe atmayıp biriktirmeye başladı. Ürkmez, biriktirdiği jiletleri aynı zamanda geri dönüşüme kazandırmanın faydalı olabileceği düşüncesiyle 1 yılda onlarca jilet biriktirdi. Uşak’ta başlattığı bu uygulamanın, tüm berber esnafına örnek olmasını isteyen Ürkmez, jiletlerin geri dönüşüme gönderilmesi konusunda yetkililerden destek bekliyor.
Serkan Ürkmez jiletlerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla sokak hayvanları ve insanların zarar görmeyeceğini, aynı zamanda geri dönüşümden elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerine de umut olacağına değindi.

“Çöpe atmıyoruz kutumuza koyuyoruz”
Ürkmez, çöpe atılan jiletlerden dolayı bir kedinin dilinin kesilmesini öğrendikten sonra jiletleri geri dönüşüme kazandırmaya başladığını kaydederek şunları söyledi:
“Bir arkadaşım kedinin çöpteki jilet ve benzeri kesici aletlerden dolayı dilinin kesildiği bir fotoğrafı gösterdi. Bu yüzden ben de bu uygulamayı başlatmak istedim. Müşterimiz geldiği zaman çöpe atmıyoruz kutumuza koyuyoruz. Jiletler el kesiyor; çöpten birçok kedimizin, köpeğimizin patisi ve dili kesiliyor. Jiletler hayvanlara zarar verdiği gibi insanlara da zarar veriyor. Çöp toplayıcılarımızın özellikle elleri kesiliyor.”

“Yetkililere bildireceğim”
Tüm berber esnafını duyarlı olmaya davet eden ve uygulamanın duyurulması için çalışma başlatacağını ifade eden Ürkmez, “Uşak’ta 270 tane erkek berberi var. Türkiye genelinde ise bu sayı bu 4 bin ile 5 bin gibi ciddi rakamlara ulaşıyor. Her berber yılda ortalama 1 kilo jilet biriktirse ciddi rakamlar elde edeceğiz. Bu uygulamayı Kuaförler ve Berberler Oda yönetimine sunup yönetimden sonra gerekirse federasyona kadar bildirmek için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Bolu’da, kimlik kontrolünde yakalanan DHKPC’li kadın adliyeye sevk edildiBolu’da, kimlik kontrolünde yakalanan DHKPC’li kadın adliyeye sevk edildi
İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldüİstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul'da kahreden olay! Kaldırımda donarak öldü

İstanbul’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da dolu yağışı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Jandarma her şeyi bu fotoğraftan çözdü! Gamze’nin ölümündeki sır perdesi aralandı

Jandarma her şeyi bu fotoğraftan çözdü

Taksim'de yılbaşı gecesi polis drone'u jandarma tarafından düşürüldü

Jandarma, polise ait drone'u düşürdü

İBB camilere desteği bıraktı mı? Açıklama geldi

İBB'den sosyal medyadaki iddialar sonrası açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.