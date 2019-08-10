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Kedinin fare ile oyunu gülümsetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

Erzurum'da sokak kedisinin yakaladığı fareyle dakikalarca oynaması AA kamerasına yansıdı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kedinin, yakaladığı fareyle uzun süre oynadığı anlar izleyenleri gülümsetti.

Muratpaşa Mahallesi'nde yakaladığı küçük fareyle oyun oynayan kedinin eğlenceli anları, Anadolu Ajansı (AA) kamerasına yansıdı.

Zaman zaman ağzıyla taşıdığı küçük hayvanı öldürmeyen kedi, patisiyle tutup ağzıyla taşıdığı fare ile uzun süre oynadı.

Ölüm korkusu yaşayan farenin, kedinin patilerinden kurtulma mücadelesi ise sonuçsuz kaldı.

Kedi daha sonra vatandaşların bakışları arasında fareyi ağzına alarak gözden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum fare kedi oyun

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