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Kedinin gözlerini oyup, kulaklarını kestiler

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 11:41 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gözleri oyulan ve kulakları kesilen sokak kedisi, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.

Kedinin gözlerini oyup, kulaklarını kestiler

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gözleri oyulan ve kulakları kesilen sokak kedisi, hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü.
Göztepe semtindeki bir parkta gözleri oyulmuş kedi olduğunu görenler, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Bunun üzerine olayı araştıran Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir üyeleri yaralı kediyi hurda aracın içinde bularak veterinere götürdü. Tedaviye alınan kedinin gözlerinin oyulması ile kulaklarının kesik olmasından dolayı polise de başvurularak, sorumluların bulunmasını istendi.
Polis, kediye kötü muamele yapan kişi ya da kişileri belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kedinin gözlerini oyup, kulaklarını kestilerKedinin gözlerini oyup, kulaklarını kestilerKedinin gözlerini oyup, kulaklarını kestiler

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