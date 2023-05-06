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Kedinin kafasına mala ile vuran şüpheli gözaltına alındı

06.05.2023 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kedinin kafasına mala ile vuran şüpheli, 160 saatlik güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu yakalandı.

Kedinin kafasına mala ile vuran şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de kedinin kafasına mala ile vurduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasından Selimiye Mahallesi'nde bir şüphelinin kedinin kafasına mala ile vurduğu ihbarını aldı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ve 160 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının A.Y. (14) olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.Y, Anbar Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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