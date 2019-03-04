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Kedinin karla imtihanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

Tunceli’de bir sokak kedisi, kalınlığı iki metreyi aşan kardan karşıya geçmek için çok sayıda atlayış gerçekleştirdi ancak başarılı olamadı.Ovacık İlçesi’nde anayol üzerinde karşıya geçmek isteyen bir sokak kedisi, iki metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle başarılı olamadı.

Kedinin karla imtihanı

Tunceli’de bir sokak kedisi, kalınlığı iki metreyi aşan kardan karşıya geçmek için çok sayıda atlayış gerçekleştirdi ancak başarılı olamadı.
Ovacık İlçesi’nde anayol üzerinde karşıya geçmek isteyen bir sokak kedisi, iki metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle başarılı olamadı. Tırmanmak için çok sayıda hamle yapan kedi, başarılı olamayınca çareyi karayolunu kullanmakta buldu. Kedinin tırmanış için uygun alan bulmaya çalışması kalın kar kütlelerine bakışı ve başarısız tırmanış girişimleri ise kameraya yansıdı.

Kedinin karla imtihanı

Kedinin karla imtihanı

Kedinin karla imtihanı

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