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Kedisi 'Ceylan'ın kaçırıldığını iddia etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:27 | Son Güncelleme

ADANA'da emekli Güler Yalçın (64), 13 yıldır sokakta beslediği kedisi 'Ceylan'ın, bir kafenin çalışanları tarafından 1,5 ay önce kaçırılarak başka bir bölgeye bırakıldığını öne sürdü.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da emekli Güler Yalçın (64), 13 yıldır sokakta beslediği kedisi 'Ceylan'ın, bir kafenin çalışanları tarafından 1,5 ay önce kaçırılarak başka bir bölgeye bırakıldığını öne sürdü. Yalçın, kediyi bulana ödül vereceğini söyledi. Emekli istatistikçi Güler Yalçın, 20 yıldır Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi'nde sokak hayvanlarını beslediğini bildirdi. Turgut Özal Bulvarı'nda 13 yıldır beslediği 'Ceylan'ın bir kafe ve bijuteride kendisine ayrılan bölümlerde zaman geçirdiğini kaydeden Yalçın, kedinin birkaç sefer başka bir kafeye gitmesi nedeniyle buradaki çalışanların bundan rahatsız olduğunu söyledi. 1,5 aydır kedisinin kayıp olduğunu aktaran Yalçın, "Ceylan mahallemizin maskotuydu. Burada bir kafe ve bijuteride büyüdü, ona özel yataklar yapıldı ama gittiği başka bir kafenin çalışanları tarafından bir gece Şehir Hastanesi çevresine atıldığını öğrendik. Daha sonra etrafa fotoğraflı ilanları yapıştırdığımız zaman bize o kafedeki çalışan tarafından atıldığı söylendi ve ismi verildi. Çok aradık ama bulamadık. Çevredeki birçok işletme güvenlik kameralarını bize verdi ama o kafe vermedi. Üretim yaptıklarını, müşterilerin rahatsız olduğunu söylediler. Hayvanların kafeden içeriye girmemesi için alınan önlemler bellidir, atmak neden?" dedi. 'İNSANLIĞIMDAN UTANDIM' Hayvanları yok etme sisteminin insanlıkla bağdaşmadığını savunan Güler Yalçın şunları söyledi: "Ben böyle şeyleri okuduğumda, duyduğumda, yaşadığımda insanlığımdan utanıyorum. İnsan olan bunu yapmaz ve ben başkalarının adına kendimden utanıyorum. Kedimizin bulunması için belirli bir miktar ödül koyduk ama ismini koymak istemiyoruz. Çünkü ismini koyunca daha önce hayvan severlerden bir takım sorunlar duyduk. Pazarlığa girdiklerini duyduk. Onun için isim koymuyoruz, isim koymadan belirli bir miktar ödülümüz var."

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