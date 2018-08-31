Kedisi için canından oluyordu

Karabük'te uçuruma düşen kedisini kurtarmak isterken mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'ndeki evinde bulunan kedilerden birisinin yaklaşık 30 metrelik uçuruma düştüğünü gören Sultan Yıldırım (74), kurtarmak için uçuruma indi.

Yaşlı kadının bulunduğu yerden çıkamaması üzerine vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaşlı kadını merdivenle uçurumdan çıkartırken, kedi ise bulunamadı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinde çok sayıda kedi beslediğini söyledi.

Görme özürlü kedilerinden birisinin uçuruma düştüğünü gördüğünü ve onu kurtarmak istediğini anlatan Yıldırım, kendisininde orada mahsur kaldığını ve korktuğunu ifade etti.

Vatandaşların kendisini görmesiyle kurtulduğunu belirten Yıldırım, kedisini bulamadığı için ise üzüldüğünü dile getirdi.

