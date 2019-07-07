HABER

Kedisi 'Jale' için doğum günü partisi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de halkla ilişkiler uzmanı Sena Öner (29), 18 yıl önce sokakta bulup, sahiplendiği kedisi için 18'inci yaş günü partisi düzenledi.

Kedisi 'Jale' için doğum günü partisi yaptı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de halkla ilişkiler uzmanı Sena Öner (29), 18 yıl önce sokakta bulup, sahiplendiği kedisi için 18'inci yaş günü partisi düzenledi. 'Jale' ismini verdiği kedisi için yaş pasta ile kedi şekli verilmiş kurabiyeler yaptıran Öner, arkadaşlarıyla birlikte kedisinin doğum gününü kutladı.
Halkla İlişkiler uzmanı olan Sena Öner, 18 yıl önce Çaybaşı Mahallesi'nde bir sokak arasında yeni doğmuş, annesini kaybetmiş, gözleri dahi açılmamış, ön bacağı kırık kedi yavrusu buldu. Öner, bulduğu yaralı kediyi yanına alıp veterinere götürdü. Kedinin tedavisini yaptıran Öner, daha sonra sahiplenip evinde bakmaya başladı. 'Jale' ismini verdiği kedisine 18 yıl boyunca gözü gibi bakan Öner, kedisi için doğum günü partisi düzenledi. Normalde 16 yıla kadar yaşayan ancak iyi bakıldığı için 18 yaşına giren Kedi Jale için Öner ve arkadaşları, seferber oldu. Öner, kedisinin doğum günü partisi için yaş pasta, kedi şekilli kurabiyeler, kedinin fotoğraflarının yer aldığı albümler hazırladı. Evde düzenlenen doğum günü partisine Öner'in çok sayıda arkadaşı da katıldı. Yanlarında hediye olarak kedi maması getirdi. Kedi Jale'nin doğum günü, 'Mutlu yıllar Jale' şarkısı eşliğinde pastanın kesilmesiyle kutlandı.
Üzerine fiyonklu bir kıyafet giydirilen Kedi Jale partide herkesin ilgi odağı oldu. Sena Öner, kedisi 'Jale'nin ailenin bir ferdi olduğunu belirterek, "Sokakta bulduğumda yeni doğmuş, gözleri bile daha açılmamıştı. Bir bacağı kırıktı. Şimdi ise 18'inci yaş gününü kutluyoruz. Onu çok seviyoruz. Ailecek ona çok bağlıyız. Jale'yi sevgimizle büyüttük. Partideki bütün hazırlıklar Jale içindi. Arkadaşlarım kedimin doğum günü için kedi maması almışlar. Mamaları sokaktaki kedilere dağıtacağım. Kedimiz bütün bunların ne olduğunu anlamıyor, bizim amacımız kendi aramızda da eğlenmekti. Petshoplardan hayvan alınmasına karşıyım. Bazı aileler çocuklarının hevesleri için oralardan hayvan alıyorlar daha sonra sokağa terk ediyor. Hayvan sahiplenmek isteyen sokaktaki hayvanları sahiplensin. Onlar da can taşıyor. Dünya onlarla çok güzel" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kedisi 'Jale' için doğum günü partisi yaptıKedisi 'Jale' için doğum günü partisi yaptıKedisi 'Jale' için doğum günü partisi yaptıKedisi 'Jale' için doğum günü partisi yaptı

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Anzer balının kilosu bin lira; sipariş yağıyorAnzer balının kilosu bin lira; sipariş yağıyor
2320 rakımda çevre etkinliği2320 rakımda çevre etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da 3 Afgan'a 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

Konya'da mide bulandıran olay!

Kazdağları rampaları sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkıyor

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalıma

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Zap ve Metina'ya hava harekatı

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Erzurum'da öğretmenlerden gerçeği aratmayan tatbikat

21 metre yükseklikten indiler! Enkazdan yaralı kurtardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.