Kedisi 'Jale' için doğum günü partisi yaptı

Halkla İlişkiler uzmanı olan Sena Öner, 18 yıl önce Çaybaşı Mahallesi'nde bir sokak arasında yeni doğmuş, annesini kaybetmiş, gözleri dahi açılmamış, ön bacağı kırık kedi yavrusu buldu. Öner, bulduğu yaralı kediyi yanına alıp veterinere götürdü. Kedinin tedavisini yaptıran Öner, daha sonra sahiplenip evinde bakmaya başladı. 'Jale' ismini verdiği kedisine 18 yıl boyunca gözü gibi bakan Öner, kedisi için doğum günü partisi düzenledi. Normalde 16 yıla kadar yaşayan ancak iyi bakıldığı için 18 yaşına giren Kedi Jale için Öner ve arkadaşları, seferber oldu. Öner, kedisinin doğum günü partisi için yaş pasta, kedi şekilli kurabiyeler, kedinin fotoğraflarının yer aldığı albümler hazırladı. Evde düzenlenen doğum günü partisine Öner'in çok sayıda arkadaşı da katıldı. Yanlarında hediye olarak kedi maması getirdi. Kedi Jale'nin doğum günü, 'Mutlu yıllar Jale' şarkısı eşliğinde pastanın kesilmesiyle kutlandı.

Üzerine fiyonklu bir kıyafet giydirilen Kedi Jale partide herkesin ilgi odağı oldu. Sena Öner, kedisi 'Jale'nin ailenin bir ferdi olduğunu belirterek, "Sokakta bulduğumda yeni doğmuş, gözleri bile daha açılmamıştı. Bir bacağı kırıktı. Şimdi ise 18'inci yaş gününü kutluyoruz. Onu çok seviyoruz. Ailecek ona çok bağlıyız. Jale'yi sevgimizle büyüttük. Partideki bütün hazırlıklar Jale içindi. Arkadaşlarım kedimin doğum günü için kedi maması almışlar. Mamaları sokaktaki kedilere dağıtacağım. Kedimiz bütün bunların ne olduğunu anlamıyor, bizim amacımız kendi aramızda da eğlenmekti. Petshoplardan hayvan alınmasına karşıyım. Bazı aileler çocuklarının hevesleri için oralardan hayvan alıyorlar daha sonra sokağa terk ediyor. Hayvan sahiplenmek isteyen sokaktaki hayvanları sahiplensin. Onlar da can taşıyor. Dünya onlarla çok güzel" dedi.

