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Kedisi Minnoş’u bulana en organik ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 10:03 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde hobi amaçlı kurduğu çiftlikte gözü gibi baktığı ‘Minnoş’ isimli kedisini kaybeden ve 15 gündür arayan bir kişi, kedisini bulana organik 50 adet avokado ve 50 kilo portakal sözü verdi..Alanya’da yaşayan Alanya Ziraat Odası Delegesi Mustafa Sanay, özel sektörden emekli olduktan sonra kırsaldaki Bıçakçı Mahallesi’nde hobi amaçlı organik avokado, portakal gibi meyve ağaçlarının ve çeşitli hayvanların bulunduğu bir çiftlik kurdu.

Kedisi Minnoş’u bulana en organik ödül

Antalya’nın Alanya ilçesinde hobi amaçlı kurduğu çiftlikte gözü gibi baktığı ‘Minnoş’ isimli kedisini kaybeden ve 15 gündür arayan bir kişi, kedisini bulana organik 50 adet avokado ve 50 kilo portakal sözü verdi..
Alanya’da yaşayan Alanya Ziraat Odası Delegesi Mustafa Sanay, özel sektörden emekli olduktan sonra kırsaldaki Bıçakçı Mahallesi’nde hobi amaçlı organik avokado, portakal gibi meyve ağaçlarının ve çeşitli hayvanların bulunduğu bir çiftlik kurdu. Sanay’ın burada gözü gibi baktığı ve arkadaş olduğu ‘Minnoş’ isimli kedisi, 15 gün önce çiftlikten ayrılarak bir daha dönmedi. Kaybolması üzerine Alanya’nın her yerinde Minnoş’u arayan Sanay, son olarak Alanya Kedi Parkı’na gelerek bütün kedileri tek tek inceledi. Burada da kedisinin izine rastlamayan Sanay, bulana kendi yetiştiği organik 50 adet avokado ve 50 kilogram portakal vereceğini duyurdu.

“Gören ve bulan olursa o kişiyi ödüllendireceğim”
Emekli olduktan sonra hobi amaçlı çiftlik kurduğunu aktaran Sanay,”Organik çiftliğim var ve Alanya Ziraat Odası’nda 16 yıldır delegeyim. Hayvanlara çok saygı duyarım ve çok severim. İnsanlara verdiğim değerin daha fazlasını da hayvanlara vermekteyim. Minnoş adımda bir kedim var ve onu çok seviyorum. Minnoş benim çiftliğimi, evimi ve bahçemi bekliyordu. Eve geldiğimde beni kapıda karşılardı. Benim için o arkadaşım, bir hayat ve sevgiydi. Bundan 15 gün önce ikindi vakitlerinde kayboldu. Gören ve bulan olursa o kişiyi ödüllendireceğim. Kendi yetiştirdiğim 50 adet organik avokado ve portakal vereceğim. Minnoş için 50 değil 100’ü yine bulurum” dedi.

Kedisi Minnoş’u bulana en organik ödül

Kedisi Minnoş’u bulana en organik ödül

Kedisi Minnoş’u bulana en organik ödül

Kedisi Minnoş’u bulana en organik ödül

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