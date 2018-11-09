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Kedisine uyguladığı yüz filtresi herkesi kahkahaya boğdu

İLGİNÇ HABERLER  | 09.11.2018 16:26 | Son Güncelleme

Kedisine uyguladığı yüz filtresi herkesi ilginç görüntüler oluşturdu. Sosyal medyada yayılan görüntü herkesi kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri güldürdü. Yüz değiştiren bir akıllı telefon filtresini kedisi üzerinde deneyen kız gülme krizine girdi. Kedi miyavladıkça değişen yüz filtresinin oluşturduğu ilginç görüntü izleyen herkesi de güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
kedi emoji Filtre akıllı telefon

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