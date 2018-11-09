Kedisine uyguladığı yüz filtresi herkesi kahkahaya boğdu

Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri güldürdü. Yüz değiştiren bir akıllı telefon filtresini kedisi üzerinde deneyen kız gülme krizine girdi. Kedi miyavladıkça değişen yüz filtresinin oluşturduğu ilginç görüntü izleyen herkesi de güldürdü.
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