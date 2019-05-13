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Kedisini otomobilin direksiyonuna koyarak yolculuk yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 10:02 | Son Güncelleme

BURSA'dan arkadaşının otomobiliyle Afyonkarahisar'a giden M.T., kedisini direksiyonun üzerine koydu, o anları görüntüleyip, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kedisini otomobilin direksiyonuna koyarak yolculuk yaptı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'dan arkadaşının otomobiliyle Afyonkarahisar'a giden M.T., kedisini direksiyonun üzerine koydu, o anları görüntüleyip, sosyal medya hesabından paylaştı. Diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan sürücüye tepki gösterildi.
Görüntüler, Bursa- Afyonkarahisar yolunda kaydedildi. M.T., 'Cindy' isimli Scootish Fold cinsi kedisini, arkadaşı otomobil kullandığı sırada direksiyonun üzerine koydu. Otomobil seyir halindeyken bu tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile kaydeden M.T., görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde kimliği belirlenemeyen sürücünün aracı kullanırken bir eliyle kediyle oynaması ve M.T.’nin de kedisine, "Şoför oldu benim kızım" demesi dikkat çekti.
Yolda diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan olayın görüntüsü, izleyenler tarafından tepki çekti. Görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlenerek, yayıldı.

FOTOĞRAFLI

Kedisini otomobilin direksiyonuna koyarak yolculuk yaptıKedisini otomobilin direksiyonuna koyarak yolculuk yaptıKedisini otomobilin direksiyonuna koyarak yolculuk yaptıKedisini otomobilin direksiyonuna koyarak yolculuk yaptı

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