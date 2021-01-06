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Kedisini severken sertliği hissetti, soluğu jandarmada aldı

06.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Antalya’da kaybolduktan 2 gün sonra eve geri dönen ve topallayan kedinin sahibi çekilen röntgen filmiyle şoka uğradı.

Antalya’da kaybolduktan 2 gün sonra eve geri dönen ve topallayan kedinin sahibi çekilen röntgen filmiyle şoka uğradı. Kedisinin vücudunda çok sayıda saçma tespit edilen kadın jandarmaya başvurup şikayetçi oldu.
Manavgat’ın Ilıca Mahallesi’nde yaşayan Şenay Yılmaz eşinin vefat etmesinin ardından tek başına yaşamaya başladı. Bir süre sonra evine gelen bir kediyi sahiplenen ve onunla zaman geçiren Şenay Yılmaz’ın Zeytin ismini verdiği kedisi 29 Aralık’ta ortadan kayboldu. 2 gün sonra yeniden eve gelen kedinin topalladığını ve arka ayaklarını sürüdüğünü fark eden Şenay Yılmaz, veterineri arayarak yardım istedi.
Eve gelerek kediyi alıp kliniğe götüren veteriner tarafından filmleri çekilen kedinin vücudunun arka ayaklarının olduğu bölgede tüfekle ateş edilmesine bağlı çok sayıda saçma izine rastlandı. Güçlükle yürüyen ve arka ayaklarının üzerine güçlükle basan kedinin tedavisine başlanırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eşinin vefat etmesinden sonra kedinin evine geldiğini ve kendisine arkadaşlık ettiğini anlatan Şenay Yılmaz, “Bu kedi bana geleli 1 sene oldu. Şu anda 1 yaşında. Aralık ayının 29’unda evden gitti, 31 Aralık’ta ikindi vakti arka ayaklarını sürüyerek geri geldi. Severken bacaklarında elime sertlikler geldi. Veterinere telefon açtım. Kontrol etti, ‘bunu götürmemiz lazım’ deyince, ‘oğlum ne gerekiyorsa onu yap’ dedim” diye konuştu. Zeytin’i çok sevdiğini belirten yaşlı kadın, "Kocam öleli 1 yıl oldu. Ben onunla teselli buldum. O benim canım, yoldaşım" dedi
Veteriner Hekim Atila Sargın, Şenay Yılmaz’ın kendisini aramasından sonra olaydan haberdar olduğunu belirterek, "Gelip baktığımda kedinin durumunun kötü olduğunu gördüm. Hemen aldım kliniğe götürdüm. Röntgeni çekince gördüm ki kedinin arka tarafında çok sayıda saçma var. Yani kedinin arka tarafında tüfekle ateş edilmiş” dedi.
Şenay Yılmaz’ın kediyi çok sevdiğini söyleyen veteriner Sargın, “Bu kedi teyzenin canı gibi. 1 yıldır tanıyorum ben teyzeyi. Ben sürekli gelip kediye bakardım, onun aşılarını filan yaptım. Şu an kedinin tedavisine devam ediyoruz. Sağlık durumu şimdilik iyi. Yürümeye başladı. Teyzeye getirip teslim ettik. Bundan sonra gelip buradan kontrol edeceğim” diye konuştu

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