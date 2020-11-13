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Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 01:21 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce çöp konteynerına, ardından elektrik direğine çarptı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce çöp konteynerına, ardından elektrik direğine çarptı. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Kamil köy yolu üzerinde meydana geldi. 19 ABV 538 plakalı Renault 9 Brodway marka otomobiliyle seyir halinde olan Olcay Sarı 18) Koyunbaba mahallesi villalar bölgesine geldiği sırada aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.
Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında bulunan çöp konteynerine, sonra yol kenarındaki beton direğe çarptı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada çarpışmanın şiddetiyle yerinden kopan motor yaklaşık 70 metre ileri fırladı.
Kedinin de telef olduğu kazada parçalanan araç içinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Sarı, olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından Sarı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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