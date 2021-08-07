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Kediye defalarca tekme atıp öldürdü, verdiği cevap 'pes' dedirtti: Bana saldırdı

07.08.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da sokak kedisine tekmeler atarak ölümüne neden olan şüpheli Cihan G. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli adliyeye sevk edilirken, "Bana saldırdı, pişmanım" dedi. Öte yandan kedinin öldüğü mahallede yaşayan Ali Burak, "Buradaki olayı sosyal medya hesaplarından öğrendik. Görüntüdeki kişi psikopat galiba. Kedilerin de sokakta azaldığı fark edildi. Bunu yapan canidir'' şeklinde konuştu.

Olay geçen pazartesi saat 01.50 sıralarında Üsküdar Selami Ali Mahalle'si Anıt Sokakta meydana geldi. Cihan G.(22) isimli kişi sokak kedilerinden birini önce kendine doğru çekti ardından kediyi tutarak tenha bir noktaya götürdü daha sonra ise kediye defalarca tekme attı. İşkenceye maruz kalan kedinin öldüğü öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan Üsküdar Asayiş Büro ekipleri şüpheli Cihan G'yi gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli Üsküdar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cihan G., adliyeye sevk edilirken kendisine sorulan 'Niçin yaptınız?' sorusunu, "Bana saldırdı. Pişmanım." diye yanıtladı.

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"BUNU YAPAN CANİDİR"

Kedinin öldüğü mahallede yaşayan Ali Burak, "Buradaki olayı sosyal medya hesaplarından öğrendik. Mahallemizde bir tane yavru kedimiz var. Pet shoptaki bir abimiz kedileri sürekli besliyor burada. Birkaç gündür kedilerin azaldığını gördü abimiz. Daha sonra güvenlik kamera görüntülerine bakıyor, güvenlik kamera görüntüsünde bir kişinin kedilere zarar verdiğini görünce polise bildiriyor. Görüntüdeki kişi psikopat galiba. Yavru kedinin annesini önce tekmeliyor. Daha sonra kediyi tutup o ağaçlık alana getirip kafasını eziyor taşla. Acımasızca kediye zarar veriyor. Bunu yapan canidir. Birkaç saat önce de polis ekipleri kediye zarar veren kişiyi yakalandığını öğrendik." dedi.

Üsküdar’da şahsın sokak kedisini yerden yere vurduğu anlar kameradaÜsküdar’da şahsın sokak kedisini yerden yere vurduğu anlar kamerada

(DHA)

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Üsküdar
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